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Переговоры о мире в Эр-Рияде и подготовка интервенции в Париже

Переговоры о мире в Эр-Рияде и подготовка интервенции в Париже

Sputnik Грузия

Новая администрация США осознала провал "украинского проекта", неизбежность дипломатического урегулирования конфликта с РФ, однако европейских сателлитов и... 18.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-18T16:58+0400

2025-02-18T16:58+0400

2025-02-18T17:11+0400

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Представители России и США 18 февраля в Саудовской Аравии обсудят варианты урегулирования украинского конфликта, подготовку к саммиту Путина и Трампа в Саудовской Аравии, который может состояться до конца февраля. Из Москвы в Эр-Рияд вылетели министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц, спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Переговоры с тревогой воспринимают в ЕС и на Украине.Представители Киева не приглашены в Саудовскую Аравию. Однако Владимир Зеленский уже прилетел в Арабские Эмираты якобы для обсуждения условий освобождения украинских пленных. Разумеется, узурпатор более всего обеспокоен бренностью собственного бытия. Американцы способны дистанционно подключить украинскую делегацию в ОАЭ для подготовки переговоров, от Эр-Рияда до Абу-Даби – 770 км.Европейские лидеры в Париже 17 февраля обсуждают кризисные меры реагирования: новые военные расходы, помощь киевскому режиму. Французский президент Эммануэль Макрон пригласил коллег из Германии, Британии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, и генсека НАТО Марка Рютте – для определения параметров немедленного "военного ответа". На сотни миллиардов долларов, включая 300 млрд долларов замороженных активов РФ.Берлин выступает категорически против демилитаризации Украины. Вопреки твердой позиции Москвы о недопустимости иностранного военного присутствия, Париж и Лондон настойчиво продвигают проект отправки на Украину европейских "миротворцев". Зеленский просит не менее 200 тысяч "штыков", ракеты, самолеты. Заметим, в Европе нет такого количества боеспособных войск.На обочине историиПосле значительного опустошения европейских арсеналов в пользу киевского режима (под давлением Вашингтона) новый глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля в Брюсселе заявил, что США будут стремиться к "прочному миру, сочетая силу союзников с реалистичной оценкой поля боя", и "возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичной целью". Действительно, странно: Вашингтон инициировал конфликт, привлек все военные ресурсы ЕС, а теперь намерен "нейтрализовать Украину". И ведет переговоры с суверенными странами – без учета позиций безоружного аморфного политического блока европейских вассалов.Лидеры ЕС в отчаянии. Неслучайно глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался во время выступления – в прямом эфире. Американский журнал Newsweek назвал встречу Трампа с Путиным в феврале "шокирующим ударом для Украины и Европы". Предложения России (декабря 2021 года) по формированию системы равной и неделимой безопасности по-прежнему "на столе", и в результате переговоров Трамп может "тихо выйти из НАТО".Газета The Washington Post сообщила: "Европа, оттесненная США и Россией, стремится повлиять на переговоры по Украине". Однако реальные возможности "брошенных детей" Вашингтона явно не соответствуют намерениям – "красные линии" ЕС и киевского режима практически полностью зависят от политической позиции, вооружения и финансирования США.Американский аналитический журнал The National Interest отметил: "По всем параметрам, кроме названия, война на Украине окончена, и дальнейшее расширение НАТО тоже", более того, "русские победили Украину, соответственно, Москва победила и НАТО", поэтому "унизительный мир предпочтительнее полного разгрома".Возможно, NI опережает события, и все же для РФ предпочтительнее полный разгром противника – во избежание рецидивов. Россия формирует позиции на переговорах по украинскому конфликту с учетом прежнего обмана со стороны Запада.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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в мире, россия, политика, сша, украина, париж, сергей лавров, марко рубио, владимир зеленский, нато, пентагон, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины