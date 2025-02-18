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Cтатью о госизмене вернут в УК Грузии
Cтатью о госизмене вернут в УК Грузии
Sputnik Грузия
Ранее в УК Грузии госизменой считалось любое преступление против государства, совершенное гражданином Грузии 18.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-18T12:17+0400
2025-02-18T12:17+0400
2025-02-18T12:46+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приняла решение о восстановлении в Уголовном кодексе Грузии статьи о государственной измене. О запланированных законодательных изменения сообщил на брифинге лидер парламентского большинства и исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе после заседания политсовета правящей партии "Грузинская мечта". При этом статья была изъята из УК Грузии до августовской войны, сообщил он.Ранее в УК Грузии государственной изменой считалось любое преступление против государства, совершенное гражданином Грузии. Срок наказания определялся конкретной статьей УК Грузии, а при вынесении приговора статья просто добавлялась в список обвинений. Отдельного наказания за госизмену не существовало.В 2024 году исполнилось 16 лет с начала августовской войны 2008 года. В последний год "Грузинская мечта" все чаще говорит об ответственности "Национального движения" за случившееся. В парламенте Грузии 5 февраля 2024 года была создана временная следственная комиссия по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы, которая будет работать три месяца, а после представит свой отчет. Как ранее заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основным предметом изучения комиссии, которую возглавила экс-министр юстиции Грузии, ныне депутат от правящей силы Тея Цулукиани, станут: По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" "Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года. До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей. За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением". Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения". В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам. Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, мамука мдинарадзе, михаил саакашвили, тея цулукиани, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси
грузия, новости, мамука мдинарадзе, михаил саакашвили, тея цулукиани, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси
Cтатью о госизмене вернут в УК Грузии
12:17 18.02.2025 (обновлено: 12:46 18.02.2025)
Ранее в УК Грузии госизменой считалось любое преступление против государства, совершенное гражданином Грузии
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приняла решение о восстановлении в Уголовном кодексе Грузии статьи о государственной измене.
О запланированных законодательных изменения сообщил на брифинге лидер парламентского большинства и исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе после заседания политсовета правящей партии "Грузинская мечта".
"Согласно нашему решению, в УК Грузии будет добавлена, а правильнее сказать, будет восстановлена в УК Грузии статья об измене родины, которая в свое время была изъята "Национальным движением" (бывшая правящая партия – ред.), – заявил Мдинарадзе.
При этом статья была изъята из УК Грузии до августовской войны, сообщил он.
"Вне зависимости от того, насколько кто-то будет удивлен или не удивлен, или будет это символично, это было сделано еще до августовской войны, в апреле 2007 года", – заявил он.
Ранее в УК Грузии государственной изменой считалось любое преступление против государства, совершенное гражданином Грузии. Срок наказания определялся конкретной статьей УК Грузии, а при вынесении приговора статья просто добавлялась в список обвинений. Отдельного наказания за госизмену не существовало.
В 2024 году исполнилось 16 лет с начала августовской войны 2008 года. В последний год "Грузинская мечта" все чаще говорит об ответственности "Национального движения" за случившееся.
В парламенте Грузии 5 февраля 2024 года была создана временная следственная комиссия по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы, которая будет работать три месяца, а после представит свой отчет.
Как ранее заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основным предметом изучения комиссии, которую возглавила экс-министр юстиции Грузии, ныне депутат от правящей силы Тея Цулукиани, станут:
пытки заключенных и система пыток в исправительных учреждениях;
убийства, насилие, вмешательство в частную жизнь;
коррупция и давление на бизнес с целью изъятия активов и вымогательства денег;
захват медиасредств у их законных владельцев;
признание начала войны 2008 года и обвинение грузинских военных в военных преступлениях.
По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников.
Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.
"Грузинская мечта" и "Нацдвижение"
"Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года.
До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей.
За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением".
Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения".
В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам.
Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.