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Двенадцатый модуль программы SputnikPro прошел в Тбилиси

Двенадцатый модуль программы SputnikPro прошел в Тбилиси

Sputnik Грузия

В Тбилиси прошел очередной модуль просветительской программы SputnikPro, которая представляет собой систему семинаров, лекций и мастер-классов, организованных... 18.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-18T13:01+0400

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На этот раз спикером мероприятия стал Вадим Павлов, заместитель начальника отдела производства контента Sputnik Ближнее Зарубежье.Вадим Павлов поделился с участниками мастер-класса секретами деловой журналистики и рассказал, как писать аналитические материалы так, чтобы они были интересными и понятными для широкой аудитории. По его словам, важно не только глубоко анализировать информацию, но и уметь представить ее в доступной и увлекательной форме, чтобы читатели могли легко воспринимать и понимать сложные темы.Мастер-класс собрал грузинских журналистов, политологов и экспертов, которые высоко оценили уникальность и актуальность предоставленной информации. Один из участников, политический обозреватель Дмитрий Абазов, отметил, что такие мероприятия способствуют улучшению профессиональных навыков и обмену опытом между коллегами из разных стран.Этот модуль стал уже двенадцатым по счету в рамках просветительской программы SputnikPro и прошел на мультимедийной площадке информационного агентства Sputnik Грузия.

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