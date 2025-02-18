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Двенадцатый модуль программы SputnikPro прошел в Тбилиси
Двенадцатый модуль программы SputnikPro прошел в Тбилиси
Sputnik Грузия
В Тбилиси прошел очередной модуль просветительской программы SputnikPro, которая представляет собой систему семинаров, лекций и мастер-классов, организованных... 18.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-18T13:01+0400
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На этот раз спикером мероприятия стал Вадим Павлов, заместитель начальника отдела производства контента Sputnik Ближнее Зарубежье.Вадим Павлов поделился с участниками мастер-класса секретами деловой журналистики и рассказал, как писать аналитические материалы так, чтобы они были интересными и понятными для широкой аудитории. По его словам, важно не только глубоко анализировать информацию, но и уметь представить ее в доступной и увлекательной форме, чтобы читатели могли легко воспринимать и понимать сложные темы.Мастер-класс собрал грузинских журналистов, политологов и экспертов, которые высоко оценили уникальность и актуальность предоставленной информации. Один из участников, политический обозреватель Дмитрий Абазов, отметил, что такие мероприятия способствуют улучшению профессиональных навыков и обмену опытом между коллегами из разных стран.Этот модуль стал уже двенадцатым по счету в рамках просветительской программы SputnikPro и прошел на мультимедийной площадке информационного агентства Sputnik Грузия.
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Двенадцатый модуль программы SputnikPro прошел в Тбилиси

13:01 18.02.2025 (обновлено: 13:37 18.02.2025)
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В Тбилиси прошел очередной модуль просветительской программы SputnikPro, которая представляет собой систему семинаров, лекций и мастер-классов, организованных с участием лучших российских и иностранных медиаменеджеров
На этот раз спикером мероприятия стал Вадим Павлов, заместитель начальника отдела производства контента Sputnik Ближнее Зарубежье.
Вадим Павлов поделился с участниками мастер-класса секретами деловой журналистики и рассказал, как писать аналитические материалы так, чтобы они были интересными и понятными для широкой аудитории. По его словам, важно не только глубоко анализировать информацию, но и уметь представить ее в доступной и увлекательной форме, чтобы читатели могли легко воспринимать и понимать сложные темы.
Мастер-класс собрал грузинских журналистов, политологов и экспертов, которые высоко оценили уникальность и актуальность предоставленной информации. Один из участников, политический обозреватель Дмитрий Абазов, отметил, что такие мероприятия способствуют улучшению профессиональных навыков и обмену опытом между коллегами из разных стран.
Этот модуль стал уже двенадцатым по счету в рамках просветительской программы SputnikPro и прошел на мультимедийной площадке информационного агентства Sputnik Грузия.
© photo: Sputnik

По традиции мастер-класс состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в рамках просветительского проекта SputnikPro.

По традиции мастер-класс состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в рамках просветительского проекта SputnikPro. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik

По традиции мастер-класс состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в рамках просветительского проекта SputnikPro.

© photo: Sputnik

Спикером выступил заместитель начальника отдела производства контента Sputnik Ближнее Зарубежье Вадим Павлов.

Спикером выступил заместитель начальника отдела производства контента Sputnik Ближнее Зарубежье Вадим Павлов. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik

Спикером выступил заместитель начальника отдела производства контента Sputnik Ближнее Зарубежье Вадим Павлов.

© photo: Sputnik

Вадим Павлов поделился с участниками мастер-класса секретами деловой журналистики и рассказал, как писать аналитические материалы так, чтобы они были интересными и понятными для широкой аудитории.

Вадим Павлов поделился с участниками мастер-класса секретами деловой журналистики и рассказал, как писать аналитические материалы так, чтобы они были интересными и понятными для широкой аудитории. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik

Вадим Павлов поделился с участниками мастер-класса секретами деловой журналистики и рассказал, как писать аналитические материалы так, чтобы они были интересными и понятными для широкой аудитории.

© photo: Sputnik

По его словам, важно не только анализировать информацию, но и представлять её в доступной и увлекательной форме, чтобы читатели могли легко воспринимать сложные темы.

По его словам, важно не только анализировать информацию, но и представлять её в доступной и увлекательной форме, чтобы читатели могли легко воспринимать сложные темы. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik

По его словам, важно не только анализировать информацию, но и представлять её в доступной и увлекательной форме, чтобы читатели могли легко воспринимать сложные темы.

© photo: Sputnik

Мастер-класс собрал грузинских журналистов, политологов и экспертов, которые высоко оценили уникальность и актуальность предоставленной информации.

Мастер-класс собрал грузинских журналистов, политологов и экспертов, которые высоко оценили уникальность и актуальность предоставленной информации. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik

Мастер-класс собрал грузинских журналистов, политологов и экспертов, которые высоко оценили уникальность и актуальность предоставленной информации.

© photo: Sputnik

Тренинг, проведенный в рамках программы SputnikPro, дал участникам важные практические знания и навыки в области деловой журналистики и написания аналитических материалов.

Тренинг, проведенный в рамках программы SputnikPro, дал участникам важные практические знания и навыки в области деловой журналистики и написания аналитических материалов. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik

Тренинг, проведенный в рамках программы SputnikPro, дал участникам важные практические знания и навыки в области деловой журналистики и написания аналитических материалов.

© photo: Sputnik

Журналисты, политологи и эксперты поделились своими взглядами на современные вызовы в журналистике, а также обсудили сложности, с которыми сталкиваются в работе.

Журналисты, политологи и эксперты поделились своими взглядами на современные вызовы в журналистике, а также обсудили сложности, с которыми сталкиваются в работе. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik

Журналисты, политологи и эксперты поделились своими взглядами на современные вызовы в журналистике, а также обсудили сложности, с которыми сталкиваются в работе.

© photo: Sputnik

Вадим Павлов ответил на вопросы и дал практические рекомендации по улучшению аналитических материалов.

Вадим Павлов ответил на вопросы и дал практические рекомендации по улучшению аналитических материалов. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik

Вадим Павлов ответил на вопросы и дал практические рекомендации по улучшению аналитических материалов.

© photo: Sputnik

Обсуждение позволило углубиться в важные аспекты деловой журналистики, а также предоставило участникам новые идеи и подходы для создания качественного контента.

Обсуждение позволило углубиться в важные аспекты деловой журналистики, а также предоставило участникам новые идеи и подходы для создания качественного контента. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik

Обсуждение позволило углубиться в важные аспекты деловой журналистики, а также предоставило участникам новые идеи и подходы для создания качественного контента.

© photo: Sputnik

Этот модуль стал уже двенадцатым по счету в рамках просветительской программы SputnikPro.

Этот модуль стал уже двенадцатым по счету в рамках просветительской программы SputnikPro. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik

Этот модуль стал уже двенадцатым по счету в рамках просветительской программы SputnikPro.

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