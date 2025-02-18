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Экологи сообщили о загрязнении воздуха в Грузии

Экологи сообщили о загрязнении воздуха в Грузии

Sputnik Грузия

В Грузии ведется постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций 18.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-18T14:56+0400

2025-02-18T14:56+0400

2025-02-18T14:56+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Увеличение твердых частиц (PM10, PM2.5) фиксируется на территории Грузии с 18 февраля, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По данным агентства, увеличение содержания твердых частиц в воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением и незначительным распространением пустынных пылевых масс с юга. Трансграничное загрязнение – загрязнение окружающей среды, охватывающее территорию нескольких государств или целые континенты и формирующееся за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.Национальное агентство окружающей среды продолжает непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций. Любой заинтересованный человек имеет возможность ознакомиться с информацией о состоянии качества воздуха, а также получить рекомендации по охране здоровья на сайте качества окружающего воздуха (раздел "рекомендации"). В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет трансграничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая атакует Грузию иногда несколько раз в месяц. Порой пыль добирается из Сахары, иногда – из Центральной Азии, а иногда – с Аравийского полуострова. Во время таких атак люди с проблемами легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой должны быть осторожны, не выходить на улицу и стараться физически не переутомляться. PM10 – это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Твердые частицы также могут образовываться косвенным путем, когда газы, выбрасываемые автотранспортом и промышленными предприятиями, вступают в химические реакции в атмосфере. PM2.5 – это частицы сажи, резины, асфальта и даже мельчайшие капельки жидкости. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды