https://sputnik-georgia.ru/20250218/eks-prezidenta-gruzii-zakidali-yaytsami---kommentariy-kaladze-292166003.html

Экс-президента Грузии закидали яйцами – комментарий Каладзе

Экс-президента Грузии закидали яйцами – комментарий Каладзе

Sputnik Грузия

Инцидет произошел в Тбилисскому аэропорту, куда Саломе Зурабишвили прилетела после Мюнхенской конференции по безопасности 18.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-18T14:40+0400

2025-02-18T14:40+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Любое оскорбление неприемлемо, и для наказания преступников существует закон, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя инцидент с экс-президентом Грузии Саломе Зурабишвили. В соцсетях 18 февраля появилось видео, в котором группа неизвестных оскорбляет экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилисскому аэропорту, куда она вернулась после Мюнхенской конференции по безопасности, а после закидывает ее яйцами. Ранее аналогичному нападению подвергся лидер парламентской оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария. Мэр Тбилиси напомнил общественности, что именно Зурабишвили, будучи президентом Грузии, помиловала Лазаре Григориадиса, обвиняемого в нападении на полицейских, после того как он кинул в полицейского т.н. "коктейль Молотова". Он отметил, что оценкой действий экс-президента и других оппозиционных лидеров должен заниматься закон. "Для меня такие действия некрасивы и неприемлемы. Есть закон, который ужесточается, и за измену придется ответить всем виновным. У нас есть конкретные факты в связи с тем, как они совершали преступления и предавали свою страну", – сказал Каладзе. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приняла решение о восстановлении в Уголовном кодексе Грузии статьи о государственной измене. Ранее в УК Грузии государственной изменой считалось любое преступление против государства, совершенное гражданином Грузии. Срок наказания определялся конкретной статьей УК Грузии, а при вынесении приговора статья просто добавлялась в список обвинений. Отдельного наказания за госизмену не существовало. Правящая партия Грузии не раз обвиняла оппозицию, экс-президента Саломе Зурабишвили и крупные НПО в антигосударственных действиях и попытках государственного переворота. На данный момент, несмотря на то, что уголовное дело о попытке государственного переворота и терроризме было возбуждено еще в 2022 году, никто не был привлечен к уголовной ответственности за преступления против государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, каха каладзе, саломе зурабишвили , георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, происшествия