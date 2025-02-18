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Грузия может стать примером суверенитета для стран Европы – президент
Грузия может стать примером суверенитета для стран Европы – президент
Sputnik Грузия
Для Грузии преследование, организованное европейской бюрократией, не отражает реальную Европу, заявил Михаил Кавелашвили 18.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-18T12:46+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Важность действий грузинских властей определяется национальными интересами – Грузия может стать примером суверенитета для европейских стран, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью французской радиостанции Radio Courtoisie. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Именно в этом, по словам Кавелашвили, взгляды президента США Дональда Трампа совпадают с позициями нынешнего правительства Грузии. Жители Грузии это ясно увидели, отметил Кавелашвили.Кавелашвили также напомнил заявление экс-президента Саломе Зурабишвили о том, что Грузия на пути развития отстает от Украины и Молдовы, которые также являются странами-кандидатами на вступление в Евросоюз. Однако статистика по таким категориям, как права человека и демократия, а также по экономическим показателям показывает, что Грузия намного опережает эти страны, подчеркнул Кавелашвили. Для Грузии преследование, организованное европейской бюрократией, не отражает реальную Европу, которая, по мнению Кавелашвили, означает наличие разных мнений и проверку фактов. Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции примерно против 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, европа, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили , дональд трамп, грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, новости, политика, европа, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили , дональд трамп, грузия - евросоюз, евросоюз
Грузия может стать примером суверенитета для стран Европы – президент
12:46 18.02.2025 (обновлено: 14:32 18.02.2025)
Для Грузии преследование, организованное европейской бюрократией, не отражает реальную Европу, заявил Михаил Кавелашвили
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Важность действий грузинских властей определяется национальными интересами – Грузия может стать примером суверенитета для европейских стран, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью французской радиостанции Radio Courtoisie.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
"Я верю в европейские ценности, а не в брюссельских бюрократов. Осмелюсь сказать, что Грузия может стать примером суверенитета для европейских стран", – заявил Кавелашвили.
Именно в этом, по словам Кавелашвили, взгляды президента США Дональда Трампа совпадают с позициями нынешнего правительства Грузии.
"Важность наших действий определялась нашими национальными интересами во всех конфликтах. К сожалению, этого никогда не происходило при предыдущих правительствах, которые зависели от внешних сил", – добавил президент.
Жители Грузии это ясно увидели, отметил Кавелашвили.
Кавелашвили также напомнил заявление экс-президента Саломе Зурабишвили о том, что Грузия на пути развития отстает от Украины и Молдовы, которые также являются странами-кандидатами на вступление в Евросоюз. Однако статистика по таким категориям, как права человека и демократия, а также по экономическим показателям показывает, что Грузия намного опережает эти страны, подчеркнул Кавелашвили.
Для Грузии преследование, организованное европейской бюрократией, не отражает реальную Европу, которая, по мнению Кавелашвили, означает наличие разных мнений и проверку фактов.
"Это полностью противоречит решению, согласно которому был запрещен въезд в Европу с грузинскими диппаспортами", – сказал Кавелашвили.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции примерно против 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России