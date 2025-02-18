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https://sputnik-georgia.ru/20250218/kurs-lari-dollar-292158681.html
Курс лари на вторник – 2,817 GEL/$1
Курс лари на вторник – 2,817 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0192 лари по отношению к доллару 18.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-18T09:48+0400
2025-02-18T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 февраля в размере 2,817 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0192 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на вторник – 2,817 GEL/$1

09:48 18.02.2025
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 18.02.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0192 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 февраля в размере 2,817 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0192 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 18 февраля
Кросс-курс основных валют на 18 февраля - Sputnik Грузия, 1920, 18.02.2025
Кросс-курс основных валют на 18 февраля
© Sputnik
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