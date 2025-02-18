https://sputnik-georgia.ru/20250218/o-chem-dogovorilis-lavrov-i-rubio-v-er-riyade-292170673.html

О чем договорились Лавров и Рубио в Эр-Рияде

О чем договорились Лавров и Рубио в Эр-Рияде

Sputnik Грузия

Переговоры представителей России и США прошли во вторник в Эр-Рияде, переговорный процесс длился 4,5 часа 18.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-18T18:54+0400

2025-02-18T18:54+0400

2025-02-18T18:54+0400

политика

россия

в мире

сша

украина

москва

сергей лавров

марко рубио

нато

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/12/292169024_0:117:1150:764_1920x0_80_0_0_2de094aaee621fde79d04ae1f3ef6ef5.jpg

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Россия и США договорились, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию, назначены переговорщики, сообщил глава МИД РФ Лавров журналистам по итогам переговоров в Эр-Рияде.В ходе переговоров была достигнута договоренность с США создавать условия по мере урегулирования украинского конфликта, чтобы сотрудничество между Россией и Штатами возобновилось в полном объеме.Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше слышать позицию России, но взаимопонимание — не значит сближение позиций, заявил ЛавровРоссия и США согласились в том, что когда их интересы не совпадают, им нужно не провоцировать конфликт, а решать проблемы; нужно делать все, чтобы объединять усилия в геополитических сферах и экономических делах.По его словам, консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер после того, как обе стороны назначат переговорные команды.Американским собеседникам было заявлено, что появление войск НАТО на Украине неприемлемо.Также Рубио на встрече в Эр-Рияде подчеркнул необходимость России и США руководствоваться национальными интересами, Москва с этим согласна."Ощущался конкретный настрой продвигать отношения стран активным образом", - сказал он.Первая за последние несколько лет встреча представителей России и США на высоком уровне состоялась во вторник в столице Саудовской Аравии, она продлилась 4,5 часа. С российской стороны в них участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С американской стороны присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента Стив Уиткофф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

украина

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, россия, в мире, сша, украина, москва, сергей лавров, марко рубио, нато, обострение ситуации вокруг украины