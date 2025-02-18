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О чем договорились Лавров и Рубио в Эр-Рияде
О чем договорились Лавров и Рубио в Эр-Рияде
Sputnik Грузия
Переговоры представителей России и США прошли во вторник в Эр-Рияде, переговорный процесс длился 4,5 часа 18.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-18T18:54+0400
2025-02-18T18:54+0400
2025-02-18T18:54+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Россия и США договорились, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию, назначены переговорщики, сообщил глава МИД РФ Лавров журналистам по итогам переговоров в Эр-Рияде.В ходе переговоров была достигнута договоренность с США создавать условия по мере урегулирования украинского конфликта, чтобы сотрудничество между Россией и Штатами возобновилось в полном объеме.Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше слышать позицию России, но взаимопонимание — не значит сближение позиций, заявил ЛавровРоссия и США согласились в том, что когда их интересы не совпадают, им нужно не провоцировать конфликт, а решать проблемы; нужно делать все, чтобы объединять усилия в геополитических сферах и экономических делах.По его словам, консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер после того, как обе стороны назначат переговорные команды.Американским собеседникам было заявлено, что появление войск НАТО на Украине неприемлемо.Также Рубио на встрече в Эр-Рияде подчеркнул необходимость России и США руководствоваться национальными интересами, Москва с этим согласна."Ощущался конкретный настрой продвигать отношения стран активным образом", - сказал он.Первая за последние несколько лет встреча представителей России и США на высоком уровне состоялась во вторник в столице Саудовской Аравии, она продлилась 4,5 часа. С российской стороны в них участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С американской стороны присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента Стив Уиткофф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, россия, в мире, сша, украина, москва, сергей лавров, марко рубио, нато, обострение ситуации вокруг украины
политика, россия, в мире, сша, украина, москва, сергей лавров, марко рубио, нато, обострение ситуации вокруг украины
О чем договорились Лавров и Рубио в Эр-Рияде
Переговоры представителей России и США прошли во вторник в Эр-Рияде, переговорный процесс длился 4,5 часа
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Россия и США договорились, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию, назначены переговорщики, сообщил глава МИД РФ Лавров журналистам по итогам переговоров в Эр-Рияде.
В ходе переговоров была достигнута договоренность с США создавать условия по мере урегулирования украинского конфликта, чтобы сотрудничество между Россией и Штатами возобновилось в полном объеме.
Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше слышать позицию России, но взаимопонимание — не значит сближение позиций, заявил Лавров
Россия и США согласились в том, что когда их интересы не совпадают, им нужно не провоцировать конфликт, а решать проблемы; нужно делать все, чтобы объединять усилия в геополитических сферах и экономических делах.
Лавров перечислил шаги для восстановления сотрудничества РФ и США. В первую очередь, это назначение послов, снятие ограничений в работе дипмиссий и решение проблем с арестом российской недвижимости и ограничением банковских переводов.
По его словам, консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер после того, как обе стороны назначат переговорные команды.
Американским собеседникам было заявлено, что появление войск НАТО на Украине неприемлемо.
Лавров также рассказал, что в ходе беседы американские коллеги предложили ввести какой-то мораторий на нападение на энергобъекты. Представители РФ в ответ заявили, что никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и целями РФ были только те объекты, которые напрямую обслуживают ВСУ.
Также Рубио на встрече в Эр-Рияде подчеркнул необходимость России и США руководствоваться национальными интересами, Москва с этим согласна.
"Ощущался конкретный настрой продвигать отношения стран активным образом", - сказал он.
Первая за последние несколько лет встреча представителей России и США на высоком уровне состоялась во вторник в столице Саудовской Аравии, она продлилась 4,5 часа. С российской стороны в них участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С американской стороны присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента Стив Уиткофф.