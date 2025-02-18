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Объем денежных переводов в Грузию упал в январе – данные Нацбанка

Объем денежных переводов в Грузию упал в январе – данные Нацбанка

Sputnik Грузия

По объему денежных переводов в Грузию за январь 2025 года лидером являются США 18.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-18T09:01+0400

2025-02-18T09:01+0400

2025-02-18T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе 2025 года снизились на 8,5% по сравнению с январем 2024 года и составили 242,4 миллиона долларов.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе из России перечислено 25,5 миллиона долларов – 10,5% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в январе 2025 года поступило денежных переводов на 62,4% меньше, чем за тот же период 2024 года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ январе из Грузии за границу перевели 28,3 миллиона долларов, что на 8,4% больше, чем за тот же месяц 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии