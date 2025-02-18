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Основательница грузинских оппозиционных интернет-изданий прекратила голодовку
Основательница грузинских оппозиционных интернет-изданий прекратила голодовку
Sputnik Грузия
На данный момент Амаглобели, хоть и помещена в заключение на время следствия, проходит лечение в клинике Вивамеди 18.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-18T23:39+0400
2025-02-18T23:39+0400
2025-02-18T23:49+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Основательница грузинских оппозиционных интернет-изданий Мзии Амаглобели, которую обвиняют в нападении на полицейского прекратила голодовку, продолжавшуюся 37 дней. Амаглобели объявила голодовку 14 января в знак протеста против задержания 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. В знак солидарности с Амаглобели голодовку объявили еще двое задержанных на акциях протеста за насильственные действия. На данный момент Амаглобели, хоть и помещена в заключение на время следствия, проходит лечение в клинике Вивамеди. Ее перевели в клинику из-за ухудшения здоровья на фоне голодовки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, батуми, акции протеста
новости, грузия, политика, батуми, акции протеста
Основательница грузинских оппозиционных интернет-изданий прекратила голодовку
23:39 18.02.2025 (обновлено: 23:49 18.02.2025)
На данный момент Амаглобели, хоть и помещена в заключение на время следствия, проходит лечение в клинике Вивамеди
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Основательница грузинских оппозиционных интернет-изданий Мзии Амаглобели, которую обвиняют в нападении на полицейского прекратила голодовку, продолжавшуюся 37 дней.
Амаглобели объявила голодовку 14 января в знак протеста против задержания 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми.
"В этим дни я при помощи врачей попытаюсь как-то восстановить питание", - написала Амаглобели и призвала других задержанных на акциях протеста также прекратить голодовку.
В знак солидарности с Амаглобели голодовку объявили еще двое задержанных на акциях протеста за насильственные действия.
На данный момент Амаглобели, хоть и помещена в заключение на время следствия, проходит лечение в клинике Вивамеди. Ее перевели в клинику из-за ухудшения здоровья на фоне голодовки.