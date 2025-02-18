https://sputnik-georgia.ru/20250218/osnovatelnitsa-gruzinskikh-oppozitsionnykh-internet-izdaniy-prekratila-golodovku-292174833.html

Основательница грузинских оппозиционных интернет-изданий прекратила голодовку

Основательница грузинских оппозиционных интернет-изданий прекратила голодовку

Sputnik Грузия

На данный момент Амаглобели, хоть и помещена в заключение на время следствия, проходит лечение в клинике Вивамеди 18.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-18T23:39+0400

2025-02-18T23:39+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Основательница грузинских оппозиционных интернет-изданий Мзии Амаглобели, которую обвиняют в нападении на полицейского прекратила голодовку, продолжавшуюся 37 дней. Амаглобели объявила голодовку 14 января в знак протеста против задержания 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. В знак солидарности с Амаглобели голодовку объявили еще двое задержанных на акциях протеста за насильственные действия. На данный момент Амаглобели, хоть и помещена в заключение на время следствия, проходит лечение в клинике Вивамеди. Ее перевели в клинику из-за ухудшения здоровья на фоне голодовки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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