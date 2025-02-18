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Синоптики предупреждают: В Грузии ожидается ухудшение погоды
Синоптики предупреждают: В Грузии ожидается ухудшение погоды
Sputnik Грузия
Из-за непогоды ожидается ограничение автомобильного движения на отдельных участках дорог 18.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-18T20:55+0400
2025-02-18T20:55+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в период с 19 по 21 февраля, в том числе проблемы на автомобильных дорогах. По сообщению Национального агентства охраны окружающей среды, в этот период ожидаются снегопад, который в горах и высокогорье будет сопровождаться туманом, метелью и угрозой схода лавин, а также гололедицей на дорогах и обледенением линий электропередач. Синоптики предупреждают, что из-за непогоды ожидается ограничение автомобильного движения на отдельных участках дорог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Синоптики предупреждают: В Грузии ожидается ухудшение погоды
Из-за непогоды ожидается ограничение автомобильного движения на отдельных участках дорог
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в период с 19 по 21 февраля, в том числе проблемы на автомобильных дорогах.
По сообщению Национального агентства охраны окружающей среды, в этот период ожидаются снегопад, который в горах и высокогорье будет сопровождаться туманом, метелью и угрозой схода лавин, а также гололедицей на дорогах и обледенением линий электропередач.
Синоптики предупреждают, что из-за непогоды ожидается ограничение автомобильного движения на отдельных участках дорог.