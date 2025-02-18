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В Тбилиси состоялся двенадцатый модуль образовательной программы SputnikPro – видео

В Тбилиси состоялся двенадцатый модуль образовательной программы SputnikPro – видео

Sputnik Грузия

В Тбилиси прошел очередной модуль просветительской программы SputnikPro, которая представляет собой систему семинаров, лекций и мастер-классов, организованных... 18.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-18T14:49+0400

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На этот раз спикером мероприятия стал Вадим Павлов, заместитель начальника отдела производства контента Sputnik Ближнее Зарубежье.Вадим Павлов поделился с участниками мастер-класса секретами деловой журналистики и рассказал, как писать аналитические материалы так, чтобы они были интересными и понятными для широкой аудитории. По его словам, важно не только глубоко анализировать информацию, но и уметь представить ее в доступной и увлекательной форме, чтобы читатели могли легко воспринимать и понимать сложные темы.Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 12700 человек из 80 стран.

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2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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