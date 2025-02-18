https://sputnik-georgia.ru/20250218/v-tbilisi-sostoyalsya-dvenadtsatyy-modul-obrazovatelnoy-programmy-sputnikpro---video-292166437.html
В Тбилиси состоялся двенадцатый модуль образовательной программы SputnikPro – видео
В Тбилиси состоялся двенадцатый модуль образовательной программы SputnikPro – видео
Sputnik Грузия
В Тбилиси прошел очередной модуль просветительской программы SputnikPro, которая представляет собой систему семинаров, лекций и мастер-классов, организованных... 18.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-18T14:49+0400
2025-02-18T14:49+0400
2025-02-18T14:57+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
новости
грузия
пресс-центр
проект sputnikpro в грузии
sputnikpro
sputnik
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/12/292166259_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aa4c61c9bfbf7e9cb8de3e495e041e35.jpg
На этот раз спикером мероприятия стал Вадим Павлов, заместитель начальника отдела производства контента Sputnik Ближнее Зарубежье.Вадим Павлов поделился с участниками мастер-класса секретами деловой журналистики и рассказал, как писать аналитические материалы так, чтобы они были интересными и понятными для широкой аудитории. По его словам, важно не только глубоко анализировать информацию, но и уметь представить ее в доступной и увлекательной форме, чтобы читатели могли легко воспринимать и понимать сложные темы.Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 12700 человек из 80 стран.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/12/292166259_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_74f1319b875c21402df3ab267a1a46b0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, новости, грузия, пресс-центр, проект sputnikpro в грузии, sputnikpro, sputnik, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, новости, грузия, пресс-центр, проект sputnikpro в грузии, sputnikpro, sputnik, видео
В Тбилиси состоялся двенадцатый модуль образовательной программы SputnikPro – видео
14:49 18.02.2025 (обновлено: 14:57 18.02.2025)
В Тбилиси прошел очередной модуль просветительской программы SputnikPro, которая представляет собой систему семинаров, лекций и мастер-классов, организованных с участием лучших российских и иностранных медиаменеджеров
На этот раз спикером мероприятия стал Вадим Павлов, заместитель начальника отдела производства контента Sputnik Ближнее Зарубежье.
Вадим Павлов поделился с участниками мастер-класса секретами деловой журналистики и рассказал, как писать аналитические материалы так, чтобы они были интересными и понятными для широкой аудитории. По его словам, важно не только глубоко анализировать информацию, но и уметь представить ее в доступной и увлекательной форме, чтобы читатели могли легко воспринимать и понимать сложные темы.
Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 12700 человек из 80 стран.