https://sputnik-georgia.ru/20250218/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-zakryta-292159737.html

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта

Sputnik Грузия

Ограничения введены из-за высокого уровня лавиноопасности 18.02.2025, Sputnik Грузия

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гудаури

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта запрещено на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе Грузии с Россией, сообщил департамент автомобильных дорог. По информации ведомства, на участке высокий уровень лавиноопасности, в связи с чем временно запрещено движение для всех видов транспорта. По данным Национального агентства окружающей среды, на участке Степанцминда-Ларс транспорт будет передвигаться в безостановочном режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

гудаури

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грузия, погода, новости, верхний ларс, гудаури, национальное агентство окружающей среды