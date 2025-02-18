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Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта
Sputnik Грузия
Ограничения введены из-за высокого уровня лавиноопасности 18.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-18T10:00+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта запрещено на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе Грузии с Россией, сообщил департамент автомобильных дорог. По информации ведомства, на участке высокий уровень лавиноопасности, в связи с чем временно запрещено движение для всех видов транспорта. По данным Национального агентства окружающей среды, на участке Степанцминда-Ларс транспорт будет передвигаться в безостановочном режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, верхний ларс, гудаури, национальное агентство окружающей среды
грузия, погода, новости, верхний ларс, гудаури, национальное агентство окружающей среды
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта
10:00 18.02.2025 (обновлено: 10:35 18.02.2025)
Ограничения введены из-за высокого уровня лавиноопасности
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта запрещено на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе Грузии с Россией, сообщил департамент автомобильных дорог.
По информации ведомства, на участке высокий уровень лавиноопасности, в связи с чем временно запрещено движение для всех видов транспорта.
По данным Национального агентства окружающей среды, на участке Степанцминда-Ларс транспорт будет передвигаться в безостановочном режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.