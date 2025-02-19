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Граждане Грузии не выплачивают кредиты вовремя

Граждане Грузии не выплачивают кредиты вовремя

Sputnik Грузия

Список лиц, которые не в силах выплатить финансовые обязательства, увеличился 19.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-19T15:48+0400

2025-02-19T15:48+0400

2025-02-19T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Задолженности по кредитам привели 369,3 тысячи граждан страны в "черный список" в январе 2025 года, говорится в информации на сайте портала "Кредит инфо".Финансовый сектор определяет "черный список" как перечень лиц, которые просрочили выплаты кредитов более чем на 30 дней. По данным портала, в январе 2024 года в нем было 368,3 тысячи человек. Основная часть должников не может выплатить кредит микрофинансовым организациям, лизинговым компаниям и физическим лица, в банках долги есть лишь у 26%. Всего задолженность по кредитам составляет 2,7 миллиарда лари, из низ 1,2 миллиарда – должны выплатить банкам. На 1 февраля этого года у 1,9 миллиона человек были кредитные обязательства на сумму в 51,9 миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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