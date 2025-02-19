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Грузия в 2024 году заработала почти 2 миллиона на улитках

Грузия в 2024 году заработала почти 2 миллиона на улитках

Sputnik Грузия

Главным потребителем грузинских улиток является Франция 19.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-19T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Грузия в 2024 году экспортировала улиток на сумму 1,7 миллиона долларов, говорится в информации на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Всего в прошлом году страна отправила за рубеж 268 тонн улиток. Тогда как в 2023 году этот показатель составил 151 тонну, а в стоимостном выражении – 1 299 730 долларов США.Главным потребителем грузинских улиток является Франция, куда в 2024 году было экспортировано 158 тонн на сумму 1,5 миллиона долларов. На втором месте находится Турция, куда было отправлено 88 тонн на сумму 109,5 тысячи долларов. Третье место у Намибии, куда Грузия отправила 18 тонн улиток на сумму 64,8 тысячи долларов. На четвертом – Италия. В эту страну отправили до 4 тысяч тонн грузинских улиток на сумму 15,3 тысячи долларов. Производство улиток является одним из привлекательных направлений для грузинских фермеров. Доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро. Грузия вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС в 2021 году. Включению Грузии в список предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС и контроля качества продукта. Что касается импорта, то в 2024 году в Грузию было импортировано улиток на сумму 89 710 долларов США, а в 2023 году – на сумму 247 650 долларов США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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