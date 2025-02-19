https://sputnik-georgia.ru/20250219/kogda-zarabotaet-pervyy-sukhoy-port-v-gruzii-292185602.html

Когда заработает первый "Сухой порт" в Грузии

Когда заработает первый "Сухой порт" в Грузии

Sputnik Грузия

Инвестиции в проект составят 50 миллионов долларов 19.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-19T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Проект "Сухой порт", реализуемый в Тбилиси при инвестициях арабской компании Abu Dhabi Ports Group, начнет функционировать во второй половине апреля 2025 года, заявил председатель наблюдательного совета "Сухой порт Тбилиси" Джемал Инаишвили. "Сухой порт" – это современный логистический центр, расширение портов Батуми и Поти, который обслуживает их, соединяет порты и логистические комплексы. По его словам, первая фаза включает в себя создание инфраструктуры, обустройство терминала терминала и его присоединение к станции, т.е. терминал примыкает к железнодорожной станции, и перевозки в основном будут осуществляться по железной дороге из портов Поти и Батуми. Как пояснил Инаишвили, вторая и третья фазы проекта в основном предполагают строительство складов, после чего сухой порт заработает с полной нагрузкой. Инвестиции в проект составят 50 миллионов долларов. Как отметил Инаишвили, изначально на реализацию первой фазы предполагалось потратить 16 миллионов долларов, но позже сумму увеличили до 20 миллионов долларов. После реализации всех трех фаз, сухой порт сможет принимать 200-250 тысяч контейнеров в год не только из Поти и Батуми, но и грузы из Средней Азии, которые будут складироваться, а затем перегружаться в контейнеры в Тбилисском сухом порту и далее транспортироваться в порты Батуми, Поти и, в перспективе, в Анаклия. Компания Abu Dhabi Ports Group владеет 60% акций и является основным партнером проекта строительства "Сухого порта". Он свяжет производственные центры Западной Азии с потребительскими рынками Восточной Европы через "Средний коридор", используя сеть морских и "сухих портов" в Грузии, Турции, Азербайджане, Армении и Казахстане. "Сухой порт" расположен в 6 км от аэропорта Тбилиси, на площади 283 тысячи кв. м планируется разместить складские помещения класса А (9,8 тыс. кв. м) и В (2,5 тыс. кв. м). Годовая пропускная способность объекта – до 200 тысяч TEU. На данном этапе уже завершена отделка территории "сухого порта" и строительство офиса, а также строительство склада класса "В", здания механизации и железной дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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