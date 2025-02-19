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Курс лари на среду – 2,8186 GEL/$1
Курс лари на среду – 2,8186 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0016 лари по отношению к доллару 19.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-19T09:48+0400
2025-02-19T09:48+0400
2025-02-19T10:10+0400
экономика
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национальный банк грузии
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 февраля в размере 2,8186 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0016 лари по отношению к доллару.
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экономика, грузия, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
экономика, грузия, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на среду – 2,8186 GEL/$1
09:48 19.02.2025 (обновлено: 10:10 19.02.2025)
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0016 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 февраля в размере 2,8186 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0016 лари по отношению к доллару.