Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250219/kurs-lari-dollar-292175155.html
Курс лари на среду – 2,8186 GEL/$1
Курс лари на среду – 2,8186 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0016 лари по отношению к доллару 19.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-19T09:48+0400
2025-02-19T10:10+0400
экономика
грузия
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1b/291900021_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8f2ca69aa730edb411438e3bf823291d.jpg
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 февраля в размере 2,8186 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0016 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1b/291900021_56:0:1016:720_1920x0_80_0_0_21c9c625ff4a0222d871382db59ba52e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
экономика, грузия, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на среду – 2,8186 GEL/$1

09:48 19.02.2025 (обновлено: 10:10 19.02.2025)
© photo: SputnikПункт обмена валюты
Пункт обмена валюты - Sputnik Грузия, 1920, 19.02.2025
© photo: Sputnik
Подписаться
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0016 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 февраля в размере 2,8186 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0016 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 19 февраля
Кросс-курс основных валют на 19 февраля - Sputnik Грузия, 1920, 19.02.2025
Кросс-курс основных валют на 19 февраля
© Sputnik
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0