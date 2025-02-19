https://sputnik-georgia.ru/20250219/meriya-tbilisi-pomozhet-zhitelyam-s-musorom-292179829.html

Мэрия Тбилиси поможет жителям с мусором

Мэрия Тбилиси поможет жителям с мусором

Sputnik Грузия

Новая услуга будет помогать гражданам столицы справляться с крупногабаритными отходами 19.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-19T17:58+0400

2025-02-19T17:58+0400

2025-02-19T17:58+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси задействовала новую услугу по платному вывозу крупногабаритного мусора, в том числе старой мебели. Заполнить заявку на выброс подобного мусора можно на сайте tgservice.ge, через аппараты быстрого зачисления или позвонив по городскому номеру: 0322619050. Эта услуга онлайн доступна лишь гражданам Грузии и предоставляется на грузинском языке. Стоимость вывоза одного кубометра составит 9 лари. В Грузии действует система штрафов за выброс крупных отходов. За выброс строительного или другого инертного мусора для физического лица штраф составляет 5 000 лари, а для юридического – 15 000 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

тбилиси

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