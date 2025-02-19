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Рейс Москва-Тбилиси вернули в аэропорт Внуково по технической причине

Рейс Москва-Тбилиси вернули в аэропорт Внуково по технической причине

Sputnik Грузия

Пассажиры рейса Москва-Тбилиси прибыли в грузинскую столицу на резервном борте 19.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-19T11:56+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Самолет авиакомпании "Азимут", выполняющий рейс по маршруту Москва-Тбилиси, вернули в аэропорт вылета Внуково, говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика. По информации авиакомпании, воздушное судно вернули в аэропорт Внуково по технической причине. Согласно расписанию на сайте Тбилисского международного аэропорта, рейс должен был прибыть грузинскую столицу в 05:00, но приземлился лишь в 10:53 по местному времени. Авиакомпания Азимут с 2023 года выполняет полеты в Грузию: в Тбилиси – из Внуково, Минеральных Вод, Сочи, Уфы и Санкт-Петербурга, в Батуми и Кутаиси – из Внуково. В середине мая 2023 года РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая 2023 совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля 2023 года рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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