https://sputnik-georgia.ru/20250219/rossiyskoe-dominirovanie-na-oruzheynoy-vystavke-idex-2025-292175919.html

Российское доминирование на оружейной выставке IDEX 2025

Российское доминирование на оружейной выставке IDEX 2025

Sputnik Грузия

Российское оружие достигло неимоверных высот за последние годы, что еще раз было доказано на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, отмечает военный обозреватель... 19.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-19T14:25+0400

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2025-02-19T14:25+0400

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Русское оружие является образцом технологического совершенства и боевого могущества на международной выставке любого масштаба, IDEX 2025 в Абу-Даби – не исключение. В столице Объединенных Арабских Эмиратов российские предприятия ОПК представили лучшие образцы вооружений и военной техники.В Абу-Даби 17-21 февраля проходит крупнейшая ближневосточная выставка вооружений IDEX 2025, которую хозяева называют "глобальной платформой для демонстрации передовых оборонных технологий и сотрудничества международных оборонных организаций". Представлены ведущие оружейные предприятия России, Китая, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Греции, Турции, Австралии, Израиля и другие, всего – более 60 стран-участников.Россия представила лучшие в мире образцы вооружения: новейшие барражирующие боеприпасы "КУБ-1-1Э", "КУБ-2-2Э" и БПЛА Supercam S350, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМД-Е" с новыми управляемыми ракетами для поражения дронов, новую авиационную ракету для БПЛА, противотанковый комплекс "Корнет-Э" с новой ракетой "Булат", умное оружие с ИИ. Значительный интерес специалистов в Абу-Даби вызвала линейка российских вертолетов для экстренных служб – новейшая модификация противопожарного Ка-32А11М, "Ансаты" в санитарном и полицейском вариантах, а также Ми-38 VIP.Своеобразным центром притяжения IDEX 2025 стал самый прорывной и лучший серийный танк в мире Т-90МС. Индустриальный директор "Ростеха" Бекхан Оздоев отметил, что в новейшей конфигурации эта машина демонстрируется за рубежом впервые: "Танк Т-90МС "Прорыв" – совсем не та машина, которую мы когда-то показывали на IDEX 2015. Это экспортный вариант танка, прошедшего горнило СВО, с доработками всех систем".Глубоко модернизированный Т-90МС получил более надежную многоуровневую защиту от РПГ, противотанковых управляемых ракет, FPV-дронов. За счет новой защиты "Прорыв" показывает поразительную живучесть в бою. Танк оснащен современной системой управления огнем типа "цифровой борт" с интегрированными информационно-управляющими командными подсистемами. Все современные натовские танки значительно уступают российскому Т-90МС по огневому могуществу и защищенности.Жемчужины Абу-ДабиРоссийская экспозиция занимает более 2000 м2, представлено рекордное количество – более 1 000 оружейных новинок, созданных специалистами 40 ведущих предприятий ОПК. Впервые на Ближнем Востоке показана система "Ланцет-Э" (три летательных аппарата, действующих в тандеме). Барражирующий боеприпас "Ланцет" дальностью до 80 км на Западе прозвали "новым устрашающим лицом войны" и "убийцей артиллерии НАТО". В зоне СВО комплексы "Ланцет" уничтожили военную технику противника общей стоимостью более 4 млрд долларов.Российские оружейники впервые показали за рубежом новейшие беспилотники-камикадзе КУБ-10Э и КУБ-2Э, которые активно применяются в зоне спецоперации. Ранее не демонстрировалась за рубежом и ракета Х-БПЛА, предназначенная для ударов с беспилотников по наземным целям – это воздушный вариант ракеты "Корнет", интереснейшее изделие.В отличие от дронов-камикадзе, российский высокотехнологичный малозаметный БПЛА Supercam S350 может длительное время решать задачи военной разведки, охраны границ, правопорядка, и в контртеррористических операциях.На площадке IDEX 2025 состоялся первый показ новейшего российского самоходного артиллерийского орудия "Лотос", которое может десантироваться из военно-транспортного самолета Ил-76 вместе с боевым расчетом, в готовности открыть огонь сразу после приземления. САО "Лотос" на базе шасси БМД-4М предназначено для поражения противника обычными и высокоточными 120-мм боеприпасами. Дальность стрельбы активно-реактивным снарядом – до 25 км.Проверенный в боевом противостоянии с натовскими баллистическими и крылатыми ракетами, с роями ударных БПЛА противника, российский ЗРПК "Панцирь" пользуется высоким спросом в мире. Такой комплекс способен одновременно работать с четырьмя целями, и поражает 12-14 целей в минуту. ЗРПК успешно эксплуатируют Алжир, ОАЭ, Ирак, Эфиопия, Сербия. Новая версия "Панциря" вызывает значительный интерес зарубежных заказчиков. Старается не отстать от "старшего брата" по эффективности и новейший ЗРК "Крона-Э" ближнего радиуса действия (до 10 км), созданный концерном "Калашников".Если когда-то Запад намеревался с помощью незаконных санкций вытеснить Россию с рынка высокотехнологичных вооружений, то победоносный ход СВО, и февральские "жемчужные россыпи" в Абу-Даби показывают: российская оборонная промышленность динамично развивается – с учетом опыта современных боевых действий.Благодаря совершенству и эффективности русского оружия, к сегодняшнему дню портфель заказов "Рособоронэкспорта" достиг рекордного объема – 57 млрд долларов, и продолжает расти. Только в начале 2025 года компания подписала контракты на 4,5 млрд долларов с 15 дружественными странами. Индия пока изучает возможность производства на своих предприятиях российских истребителей пятого поколения Су-57, однако на Западе бьют тревогу – выбор Нью-Дели уже сделан.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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в мире, россия, китай, сша, великобритания, рособоронэкспорт, нато, колумнисты, аналитика, политика