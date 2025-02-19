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Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии?

Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии?

Sputnik Грузия

Элеваторы продали 50,8 тысячи тонн продукции на сумму 70,1 миллиона лари, 43,4% из которой – импортированная продукция 19.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-19T16:58+0400

2025-02-19T16:58+0400

2025-02-19T16:58+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Элеваторы в Грузии хранили 80,2 тысячи тонн продукции в четвертом квартале 2024 года, 62,5% из которой составляла пшеница, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В течение октября, ноября и декабря 2024 года по всей стране работало 33 элеватора. Согласно информации "Сакстата", 67,8% от общего объема продукции, размещенной на элеваторах, составила продукция, закупленная элеваторами для дальнейшей реализации. За отчетный период элеваторы продали 50,8 тысячи тонн продукции на сумму 70,1 миллиона лари, 43,4% из которой – импортированная продукция. В четвертом квартале больше всего элеваторов (10 единиц) работало в регионе Квемо Картли, восемь элеваторов – в Кахети, четыре – в Самегрело - Земо Сванети, по три – в Шида Картли, Тбилиси и Имерети, по одному элеватору – в Мцеха-Мтианети и Гурии. В течение этого периода оказаны услуги 14 потребителям. Количество производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 47, а среднемесячная численность работающих на элеваторах – 415 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, зерно, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", сельское хозяйство грузии