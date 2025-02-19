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Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии?
Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии?
Sputnik Грузия
Элеваторы продали 50,8 тысячи тонн продукции на сумму 70,1 миллиона лари, 43,4% из которой – импортированная продукция 19.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-19T16:58+0400
2025-02-19T16:58+0400
2025-02-19T16:58+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Элеваторы в Грузии хранили 80,2 тысячи тонн продукции в четвертом квартале 2024 года, 62,5% из которой составляла пшеница, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В течение октября, ноября и декабря 2024 года по всей стране работало 33 элеватора. Согласно информации "Сакстата", 67,8% от общего объема продукции, размещенной на элеваторах, составила продукция, закупленная элеваторами для дальнейшей реализации. За отчетный период элеваторы продали 50,8 тысячи тонн продукции на сумму 70,1 миллиона лари, 43,4% из которой – импортированная продукция. В четвертом квартале больше всего элеваторов (10 единиц) работало в регионе Квемо Картли, восемь элеваторов – в Кахети, четыре – в Самегрело - Земо Сванети, по три – в Шида Картли, Тбилиси и Имерети, по одному элеватору – в Мцеха-Мтианети и Гурии. В течение этого периода оказаны услуги 14 потребителям. Количество производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 47, а среднемесячная численность работающих на элеваторах – 415 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, зерно, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", сельское хозяйство грузии
грузия, экономика, новости, зерно, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", сельское хозяйство грузии
Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии?
Элеваторы продали 50,8 тысячи тонн продукции на сумму 70,1 миллиона лари, 43,4% из которой – импортированная продукция
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Элеваторы в Грузии хранили 80,2 тысячи тонн продукции в четвертом квартале 2024 года, 62,5% из которой составляла пшеница, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
В течение октября, ноября и декабря 2024 года по всей стране работало 33 элеватора.
Согласно информации "Сакстата", 67,8% от общего объема продукции, размещенной на элеваторах, составила продукция, закупленная элеваторами для дальнейшей реализации.
За отчетный период элеваторы продали 50,8 тысячи тонн продукции на сумму 70,1 миллиона лари, 43,4% из которой – импортированная продукция.
Среди продукции собственного производства элеваторов как по объему, так и по стоимости преобладала пшеничная мука, на долю которой приходилось 78,9% проданной продукции.
В четвертом квартале больше всего элеваторов (10 единиц) работало в регионе Квемо Картли, восемь элеваторов – в Кахети, четыре – в Самегрело - Земо Сванети, по три – в Шида Картли, Тбилиси и Имерети, по одному элеватору – в Мцеха-Мтианети и Гурии.
В течение этого периода оказаны услуги 14 потребителям. Количество производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 47, а среднемесячная численность работающих на элеваторах – 415 человек.