https://sputnik-georgia.ru/20250219/v-partii-vlasti-gruzii-poyasnili-kak-budet-vozvrascheno-ponyatie-izmena-rodine-v-uk-292183715.html

В партии власти Грузии пояснили, как будет возвращено понятие "измена родине" в УК

В партии власти Грузии пояснили, как будет возвращено понятие "измена родине" в УК

Sputnik Грузия

До 2007 года в Уголовном кодексе страны существовала отдельная статья "Государственная измена" 19.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-19T19:00+0400

2025-02-19T19:00+0400

2025-02-19T19:00+0400

политика

грузия

новости

мамука мдинарадзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291590319_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_df9e1b76cff7d95897d7daee99872389.jpg

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта" приняли решение вернуть понятие "государственная измена" в Уголовный кодекс в редакции до 2007 года, изменив лишь название статьи, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. О решении инициировать восстановление в Уголовном кодексе Грузии статьи о государственной измене стало известно в начале этой недели. По его словам, как и ранее, в статье про измену родине будут перечислены статьи преступлений против государства. Изменится лишь название: вместо "государственная измена", статья будет называться "измена родине". До апреля 2007 года в Уголовном кодексе Грузии существовала отдельная статья "Государственная измена". Государственной изменой считалось любое преступление против государства, совершенное гражданином Грузии. Отдельного наказания за госизмену не существовало. Срок наказания определялся конкретной статьей УК Грузии о преступлениях против государства, а при вынесении приговора статья "Государственная измена" просто добавлялась в список обвинений. Причиной изъятия статьи о государственной измене было названо то, что статья является декларативной нормой и не несет правовой нагрузки, а также то, что такой статьи не существует в международном законодательстве ведущих стран мира. Преступления против государства Преступлениями против государства в Грузии считаются: нарушение территориальной неприкосновенности Грузии, заключение антиконституционных договоров или ведение антиконституционных переговоров, посягательство на внешнюю безопасность Грузии, поступление на службу в иностранной разведке и посягательство на обороноспособность Грузии. Также в перечень подобных преступлений входят: выдача государственной тайны, шпионаж, заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии, незаконный захват военного руководства или неподчинение законной власти, призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии и саботаж. В список также входят: оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности, разглашение государственной тайны, нарушение порядка соблюдения государственной тайны. Кроме того, под преступлениями против государства понимается финансирование деятельности, направленной против конституционного устройства и основ национальной безопасности Грузии, или иная материальная поддержка подобной деятельности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе