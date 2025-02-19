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Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за лавиноопасности
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за лавиноопасности
Sputnik Грузия
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России 19.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-19T12:52+0400
2025-02-19T12:52+0400
2025-02-19T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), временно запрещено из-за высокого уровня опасности схода лавин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. В частности, запрет на передвижение транспорта действует на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. По данным Национального агентства окружающей среды, движение автотранспорта на участке Степанцминда-Ларс осуществляется в безостановочном режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, гудаури
грузия, новости, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, гудаури
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за лавиноопасности
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), временно запрещено из-за высокого уровня опасности схода лавин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
В частности, запрет на передвижение транспорта действует на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
По данным Национального агентства окружающей среды, движение автотранспорта на участке Степанцминда-Ларс осуществляется в безостановочном режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.