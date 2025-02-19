https://sputnik-georgia.ru/20250219/zaplanirovana-reabilitatsiya-tsentralnogo-prospekta-tbilisi--mer-kaladze-292178435.html

Запланирована реабилитация центрального проспекта Тбилиси – мэр Каладзе

Запланирована реабилитация центрального проспекта Тбилиси – мэр Каладзе

Sputnik Грузия

Несмотря на затянувшиеся подготовительные работы, проспект Руставели будет, предположительно, полностью обновлен к концу лета 19.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-19T14:48+0400

2025-02-19T14:48+0400

2025-02-19T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Ремонт проспекта Руставели, предположительно, стартует в мае этого года и завершится до конца лета, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Заявления о планах полного восстановления центрального проспекта города были сделаны еще в 2023 году. Реабилитация проспекта должна была начаться в 2024 году, однако из-за необходимости проведения дополнительных исследований процесс затянулся. В рамках проекта по ремонту проезжей части проспекта Руставели мэрия Тбилиси объявила четыре тендера на общую сумму в 28,4 миллиона лари. Проезжая часть была разделена на четыре отрезка: Прием заявок длился до 14 января этого года, и лишь одна компания ("Дин Групи") подала заявку на участие в двух тендерах по ремонту отрезков до улицы Александра Чавчавадзе. В данный момент ее заявка находится на рассмотрении. Претендентов на ремонт остальной части проспекта Руставели до площади Свободы не нашлось. Каладзе пояснил, что тендеры были сорваны из-за проблем в документах. Рейс Москва-Тбилиси вернули в аэропорт Внуково по технической причине>>Капитальный ремонт проспекта Руставели, главной артерии Тбилиси, обойдется городским властям в 90 миллионов лари (около 33 млн долларов): 60 миллионов лари (около 22 млн долларов) будет потрачено на восстановление зданий, а остальное – на дорогу. Работы на главном проспекте проведет Фонд развития Тбилиси. Параллельно с ремонтом проспекта поэтапно для жителей города будет публиковаться план дорожного движения. Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города среди туристов. Он назван в честь величайшего грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте находятся здания парламента, ведущих театров и музеев, среди них Тбилисский театр оперы и балета имени З. Палиашвили и Национальный музей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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