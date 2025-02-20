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Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать

Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать

Sputnik Грузия

Итак, Владимир Зеленский является диктатором — эта истина вдруг открылась западному обывателю! И открыл ее сам "лидер свободного мира" (а президента США пока... 20.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-20T19:51+0400

2025-02-20T19:51+0400

2025-02-20T19:51+0400

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Один за другим представители команды MAGA начали сообщать о коррупции киевского режима, о запрете свободных СМИ на Украине, о гибели там журналистов и оппозиционеров, отмечает обозреватель РИА Новости.Согласитесь, для нас нет ничего нового в этих откровениях относительно фигуры просроченного президента Украины — мы это не раз обсуждали. А вот для европейской и американской аудиторий многие факты действительно становятся сенсацией. Особенно по поводу того, что Зеленский давно должен был провести выборы и соответственно уже год занимает свой пост незаконно. Налогоплательщики на Западе вдруг узнали, что все это время их деньги под предлогом "борьбы за демократию" отправлялись на поддержку жестокого диктаторского режима, не имеющего ничего общего с теми ценностями, которые декларируют демократы.При этом почти все основные газеты Запада бросились устраивать фактчекинг, пытаясь оспорить утверждения Трампа о незаконности отмены выборов на Украине. И вот тут-то для многих западных читателей наступило прозрение — практически все эти издания подтвердили, что срок полномочий Зеленского истек в мае прошлого года. Правда, большинство из них сразу стали доказывать, что якобы в условиях военного положения выборы на Украине проводить нельзя.Это, конечно, является ложью. Практически ни одна из газет, спорящих с Трампом, не упомянула, что Конституция Украины не предполагает продления полномочий президента страны даже в условиях военного положения. И действительно, это было бы нелогично, учитывая, что президент может своим указом продлевать данный режим сколько угодно, а соответственно иметь конституционную возможность править вечно, без каких бы то ни было ограничений и выборов.И уж тем более западные газеты не упоминают еще одного очевидного факта: выборы на Украине в условиях особого положения (пусть даже распространенного на территории проведения так называемой "антитеррористической операции") уже проходили. Мало того, в этих условиях был избран сам Зеленский. Боевые действия в Донбассе не повлияли на легитимность его выборов. Однако теперь, видите ли, провести голосование в зоне боевых действий киевская власть не в состоянии.Зеленский, войдя в раж заочного спора с президентом США, даже сам не задумывается над откровенным идиотизмом своих заявлений относительно невозможности проведения выборов. К примеру, на прошлой неделе, выступая в Мюнхене, лидер киевского режима умудрился в одну свою речь с интервалом в пару фраз поместить два противоречащих друг другу тезиса — о том, что все украинцы не хотят выборов, и о том, что желающие проведения этих выборов должны отказаться от гражданства Украины. То есть существуют и те, кто хочет демократии, но они недостойны называться украинцами. Он еще бы указал, где и каким образом жителям его страны можно отказаться от гражданства, а значит, от участи быть схваченными и отправленными на фронт, — наверняка очереди выстроились бы колоссальные.Главное, те, кто пытается найти логику в этих "аргументах" Зеленского, даже не понимают, что сами доказывают отсутствие демократии на подконтрольной ему территории. К примеру, вот как это описывает британский журнал The Spectator: "Чтобы провести выборы сейчас, Украине пришлось бы отменить военное положение. Границы снова открылись бы, что позволило бы мужчинам сбежать, сделав Украину более уязвимой для российской атаки". Вот вам и "демократия"! Вот вам и "свободы"! Оказывается, выборы нельзя проводить потому, что "героические защитники Украины" в случае их проведения тут же разбегутся кто куда. Возникает закономерный вопрос: кто и ради чего хочет продолжения гибели украинцев, если не они сами?Зеленский даже не заметил, как сам довел Трампа до прямых и жестких комментариев относительно сущности его правления. Именно главарь киевского режима начал хамить и вызывать президента США на ответную реакцию. Последней каплей для Трампа стали призывы Зеленского создавать "европейскую армию" в противовес Америке, прозвучавшие на Мюнхенской конференции. Отсюда и последовал призыв проводить выборы на Украине. И тут Зеленского откровенно понесло. Он даже не заметил, как начал спорить с Трампом совсем по-мальчишески — только ради спора! Так, пытаясь оспорить утверждение, что 20% украинской столицы разрушено, киевский диктатор вызвался погулять со спецпредставителем Белого дома по мирному и целому Киеву. Он даже не понял, что тем самым опровергает свои же рассказы о "жестоких российских бомбардировках" и необходимости соблюдения военного положения.Теперь уже нет никаких сомнений в том, что Украине придется проводить выборы и определяться с тем, кто будет легитимным участником мирных переговоров. И что-то подсказывает, что сами американцы теперь четко и недвусмысленно дадут понять Зеленскому, что его участие в будущей кампании нежелательно, какие бы рейтинги он себе ни рисовал. На Украине это тоже понимают, потому там уже заметен начавшийся политический процесс, грызня среди потенциальных кандидатов, привычные майданные технологии. Уже ходит много слухов о том, что изучаются возможности открытия избирательных участков, печати бюллетеней и даже называется дата возможных выборов (с легкой руки Петра Порошенко все говорят о 26 октября этого года).Но для Запада все очевиднее становится и незавидная судьба самого Зеленского. Итальянская газета il Fatto Quotidiano прямо задается вопросом: "Успеет ли он исчезнуть с радаров до того, как "героический украинский народ" очнется от шока?" А польский профессор Адам Виломски, ознакомившись с постом Трампа насчет украинского диктатора, отметил: "Владимир Зеленский — сейчас уже скорее историческая фигура. Интересно, в какую страну он попытается сбежать? В Великобританию? В Польшу?". Кто знает, возможно, только этот вопрос вскоре с ним будут обсуждать представители Дональда Трампа. После такого жесткого обмена мнениями это будет вполне логично.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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