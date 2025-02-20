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Безработица и занятость в Грузии – новая статистика
Безработица и занятость в Грузии – новая статистика
Sputnik Грузия
Уровень безработицы в селах намного ниже по сравнению с городами, следует из данных "Сакстата" 20.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-20T17:38+0400
2025-02-20T17:38+0400
2025-02-20T17:38+0400
безработица
грузия
экономика
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2024 года составил 14,2%, что на 0,4 процентного пункта больше показателя за третий квартал 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат". В третьем квартале 2024 года уровень безработицы составлял 13,8%, во втором квартале – 13,75, в первом квартале – 14%. Безработица в цифрах Уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2024 года составил 14,2%, что на 1,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 14,7 тысячи человек, или 5,9%, по сравнению с тем же периодом 2023 года и составило 233,9 тысячи человек. По данным "Сакстата", уровень безработицы в селах намного ниже по сравнению с городами. В четвертом квартале 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2023 года, безработица в городских поселениях снизилась на 1,4 процентных пункта, а в сельских поселениях – на 0,6 процентного пункта и составила 14,8 и 13,4% соответственно. Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В октябре-декабре 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2023 года, этот показатель снизился на 2,4 процентного пункта среди женщин и на 0,1 процентного пункта среди мужчин и составил 11,1 и 16,7% соответственно. Активность населения По данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в четвертом квартале 2024 года составил 54,9% – на 0,6 процентного пункта выше по сравнению с тем же периодом 2023 года. "Уровень активности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, повысился в городских поселениях на 0,2 процентного пункта, а в сельских поселениях – на 1,2 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране повысился на 1,1 процентного пункта и составил 47,1%", – говорится в материалах "Сакстата".Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в четвертом квартале текущего года составила 69,3%, что на 0,5 процентного пункта ниже уровня того же периода 2023 года. Число нанятых работников выросло на 20,1 тысячи (2,1%) и составило 978,5 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 19,7 тысячи (4,8%) и составило 433,5 тысячи. Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В четвертом квартале текущего года этот показатель у женщин составил 45,1%, а у мужчин – 66,3%. При этом уровень активности женщин вырос на 0,7 процентного пункта, а мужчин – на 0,4 процентного пункта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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безработица, грузия, экономика, новости, сакстат
безработица, грузия, экономика, новости, сакстат
Безработица и занятость в Грузии – новая статистика
Уровень безработицы в селах намного ниже по сравнению с городами, следует из данных "Сакстата"
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2024 года составил 14,2%, что на 0,4 процентного пункта больше показателя за третий квартал 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
В третьем квартале 2024 года уровень безработицы составлял
13,8%, во втором квартале – 13,75, в первом квартале – 14%.
Уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2024 года составил 14,2%, что на 1,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года.
В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.
За отчетный период число безработных снизилось на 14,7 тысячи человек, или 5,9%, по сравнению с тем же периодом 2023 года и составило 233,9 тысячи человек.
По данным "Сакстата", уровень безработицы в селах намного ниже по сравнению с городами.
В четвертом квартале 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2023 года, безработица в городских поселениях снизилась на 1,4 процентных пункта, а в сельских поселениях – на 0,6 процентного пункта и составила 14,8 и 13,4% соответственно.
Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В октябре-декабре 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2023 года, этот показатель снизился на 2,4 процентного пункта среди женщин и на 0,1 процентного пункта среди мужчин и составил 11,1 и 16,7% соответственно.
По данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в четвертом квартале 2024 года составил 54,9% – на 0,6 процентного пункта выше по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Экономически активным является человек в возрасте 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.
"Уровень активности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, повысился в городских поселениях на 0,2 процентного пункта, а в сельских поселениях – на 1,2 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране повысился на 1,1 процентного пункта и составил 47,1%", – говорится в материалах "Сакстата".
Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в четвертом квартале текущего года составила 69,3%, что на 0,5 процентного пункта ниже уровня того же периода 2023 года.
Число нанятых работников выросло на 20,1 тысячи (2,1%) и составило 978,5 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 19,7 тысячи (4,8%) и составило 433,5 тысячи.
Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В четвертом квартале текущего года этот показатель у женщин составил 45,1%, а у мужчин – 66,3%. При этом уровень активности женщин вырос на 0,7 процентного пункта, а мужчин – на 0,4 процентного пункта.