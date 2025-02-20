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Грузия стоит на правильной стороне истории – евродепутат

Грузия стоит на правильной стороне истории – евродепутат

Sputnik Грузия

Евродепутат прокомментировал заявления президента США 20.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-20T15:29+0400

2025-02-20T15:29+0400

2025-02-20T15:29+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Президент США Дональд Трамп занимает правильную позицию относительно конфликта на Украине, как и Словакия и Грузия, стоящие на правильной стороне истории, которая называется миром, заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага. Ранее Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден "даже не пытался" добиться мира на Украине, а Европа "потерпела неудачу". По словам Трампа, он "успешно ведет переговоры о завершении конфликта с Россией". Он также уверен, что без участия Вашингтона Зеленский "никогда не сможет" достичь мирного соглашения с Москвой. Политик напомнил о встречах в Стамбуле между украинцами и россиянами и отметил, что конфликт можно было завершить через несколько недель после его начала. Однако, из-за западного империализма и сторонников войны, конфликт продолжается, и сотни тысяч людей гибнут в войне, которую, по словам политика, Украина не может выиграть. Словацкие власти говорили то, что сейчас говорят президент США и американские политики, отметил он. По его словам, почти три года на власти Словакии вешали ярлык экстремистов, говорили, что они российские шпионы и агенты, "марионетки Путина". А теперь, как отметил политик, все в мире повторяют одно и то же. "Отличаются только брюссельские технократы и европейские лидеры, которых никто не поддерживает у них на родине. Макрон (президент Франции – ред.) проиграл парламентские выборы, то же самое относится к канцлеру Германии, потому что он был сторонником войны, и то же самое относится к другим странам", – заявил Блага. Русофобские позиции больше не могут противостоять времени, заявил политик, подчеркнув, что "военная ситуация изменится". Накануне Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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