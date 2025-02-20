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На сколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
На сколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
Sputnik Грузия
Экспорт составил 403,9 миллиона долларов, что на 19,3% больше, чем в январе 2024 года 20.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2025 года вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил более 2 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1,6 миллиарда долларов, что на 45,5% больше данных за январь 2024 года.Экспорт составил 403,9 миллиона долларов, что на 19,3% больше, чем в январе 2024 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1,2 миллиарда долларов, что на 57,2% больше аналогичного показателя прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе 2025 года больше всех вырос экспорт азотных удобрений – на 54,5%, нефтепродуктов – на 52,3%, минеральных вод – на 46,6% и золота, необработанного или полуобработанного, или в виде порошка – на 46,5%.В то же время с начала года упал лишь экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 32,4%, а также натуральных виноградных вин – на 28%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 2 004 058%, а также оригинальных скульптур и статуэток из любого материала – на 75 388%С начала года сократился импорт прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 54,6%, телефонных аппаратов – на 40,3%, легковых авто – на 23,1%, лекарств – на 20,2%, а также грузовых авто – на 11,3%.С кем торгует ГрузияСША заняли первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 361,7 миллиона долларов, что составляет 18% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Кыргызстан, Германия, Армения и Казахстан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, турция, китай, сша, сакстат
экономика, грузия, новости, турция, китай, сша, сакстат

На сколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

09:01 20.02.2025
© photo: Sputnik / StringerГрузинское вино
Грузинское вино - Sputnik Грузия, 1920, 20.02.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 403,9 миллиона долларов, что на 19,3% больше, чем в январе 2024 года
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2025 года вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил более 2 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1,6 миллиарда долларов, что на 45,5% больше данных за январь 2024 года.
Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2025 года

Показатель

Объем

млн долларов

Рост

%

Экспорт

403,9

19,3

Импорт

1 604,2

45,5

Всего

2 008,1

39,3

Экспорт составил 403,9 миллиона долларов, что на 19,3% больше, чем в январе 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1,2 миллиарда долларов, что на 57,2% больше аналогичного показателя прошлого года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе 2025 года

Товары

млн долларов

Рост/Падение

%

Легковые автомобили

129,9

16,0

Спиртные напитки

14,3

10,2

Медные руды и концентраты

13,8

-

Минеральные воды

13,4

46,6

Вино

12,9

-28,0

В январе 2025 года больше всех вырос экспорт азотных удобрений – на 54,5%, нефтепродуктов – на 52,3%, минеральных вод – на 46,6% и золота, необработанного или полуобработанного, или в виде порошка – на 46,5%.
В то же время с начала года упал лишь экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 32,4%, а также натуральных виноградных вин – на 28%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров в 2024 году

Товары

млн долларов

Рост/Падение

%

Картины

481,1

2 004 057,9

Легковые автомобили

151,0

-23,1

Нефтепродукты

106,9

32,9

Газ

74,0

8,7

Лекарства

48,1

-20,2

За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 2 004 058%, а также оригинальных скульптур и статуэток из любого материала – на 75 388%
С начала года сократился импорт прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 54,6%, телефонных аппаратов – на 40,3%, легковых авто – на 23,1%, лекарств – на 20,2%, а также грузовых авто – на 11,3%.

С кем торгует Грузия

США заняли первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 361,7 миллиона долларов, что составляет 18% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе 2025 года

Страны

млн долларов

Рост/Падение

%

США

361,7

189,5

Великобритания

267,2

2 307,0

Россия

203,3

6,9

Турция

196,4

-15,9

Китай

133,7

38,2

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Кыргызстан, Германия, Армения и Казахстан.
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