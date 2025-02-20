На сколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
© photo: Sputnik / StringerГрузинское вино
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 403,9 миллиона долларов, что на 19,3% больше, чем в январе 2024 года
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2025 года вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил более 2 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1,6 миллиарда долларов, что на 45,5% больше данных за январь 2024 года.
Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2025 года
Показатель
Объем
млн долларов
Рост
%
Экспорт
403,9
19,3
Импорт
1 604,2
45,5
Всего
2 008,1
39,3
Экспорт составил 403,9 миллиона долларов, что на 19,3% больше, чем в январе 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1,2 миллиарда долларов, что на 57,2% больше аналогичного показателя прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе 2025 года
Товары
млн долларов
Рост/Падение
%
Легковые автомобили
129,9
16,0
Спиртные напитки
14,3
10,2
Медные руды и концентраты
13,8
-
Минеральные воды
13,4
46,6
Вино
12,9
-28,0
В январе 2025 года больше всех вырос экспорт азотных удобрений – на 54,5%, нефтепродуктов – на 52,3%, минеральных вод – на 46,6% и золота, необработанного или полуобработанного, или в виде порошка – на 46,5%.
В то же время с начала года упал лишь экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 32,4%, а также натуральных виноградных вин – на 28%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров в 2024 году
Товары
млн долларов
Рост/Падение
%
Картины
481,1
2 004 057,9
Легковые автомобили
151,0
-23,1
Нефтепродукты
106,9
32,9
Газ
74,0
8,7
Лекарства
48,1
-20,2
За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 2 004 058%, а также оригинальных скульптур и статуэток из любого материала – на 75 388%
С начала года сократился импорт прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 54,6%, телефонных аппаратов – на 40,3%, легковых авто – на 23,1%, лекарств – на 20,2%, а также грузовых авто – на 11,3%.
С кем торгует Грузия
США заняли первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 361,7 миллиона долларов, что составляет 18% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе 2025 года
Страны
млн долларов
Рост/Падение
%
США
361,7
189,5
Великобритания
267,2
2 307,0
Россия
203,3
6,9
Турция
196,4
-15,9
Китай
133,7
38,2
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Кыргызстан, Германия, Армения и Казахстан.