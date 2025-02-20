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На сколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

На сколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

Экспорт составил 403,9 миллиона долларов, что на 19,3% больше, чем в январе 2024 года 20.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-20T09:01+0400

2025-02-20T09:01+0400

2025-02-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2025 года вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил более 2 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1,6 миллиарда долларов, что на 45,5% больше данных за январь 2024 года.Экспорт составил 403,9 миллиона долларов, что на 19,3% больше, чем в январе 2024 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1,2 миллиарда долларов, что на 57,2% больше аналогичного показателя прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе 2025 года больше всех вырос экспорт азотных удобрений – на 54,5%, нефтепродуктов – на 52,3%, минеральных вод – на 46,6% и золота, необработанного или полуобработанного, или в виде порошка – на 46,5%.В то же время с начала года упал лишь экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 32,4%, а также натуральных виноградных вин – на 28%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 2 004 058%, а также оригинальных скульптур и статуэток из любого материала – на 75 388%С начала года сократился импорт прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 54,6%, телефонных аппаратов – на 40,3%, легковых авто – на 23,1%, лекарств – на 20,2%, а также грузовых авто – на 11,3%.С кем торгует ГрузияСША заняли первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 361,7 миллиона долларов, что составляет 18% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Кыргызстан, Германия, Армения и Казахстан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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