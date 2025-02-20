https://sputnik-georgia.ru/20250220/podozrevaemye-v-svyazyakh-s-mezhdunarodnoy-terroristicheskoy-organizatsii-zaderzhany-v-gruzii-292190074.html

Подозреваемые в связях с международной террористической организации задержаны в Грузии

Подозреваемые в связях с международной террористической организации задержаны в Грузии

Sputnik Грузия

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 17 лет 20.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-20T10:49+0400

2025-02-20T10:49+0400

2025-02-20T11:04+0400

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служба госбезопасности грузии

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Служба госбезопасности Грузии провела спецоперации одновременно в нескольких местах по всей стране, задержаны двое граждан Грузии, у которых изъяты боеприпасы и доказательства возможной причастности к международной террористической организации, сообщили в ведомстве. Спецоперации были проведены в рамках контртеррористических операций. Следствие проводится Контртеррористическим центром Службы государственной безопасности.Кроме того, из домов задержанных были изъяты различные доказательства, подтверждающие их возможную связь с международной террористической организацией, отметили в СГБ.Расследование ведется по статье "Объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности" УК Грузии. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 17 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, служба госбезопасности грузии