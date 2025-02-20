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Подозреваемые в связях с международной террористической организации задержаны в Грузии
Подозреваемые в связях с международной террористической организации задержаны в Грузии
Sputnik Грузия
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 17 лет 20.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-20T10:49+0400
2025-02-20T10:49+0400
2025-02-20T11:04+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Служба госбезопасности Грузии провела спецоперации одновременно в нескольких местах по всей стране, задержаны двое граждан Грузии, у которых изъяты боеприпасы и доказательства возможной причастности к международной террористической организации, сообщили в ведомстве. Спецоперации были проведены в рамках контртеррористических операций. Следствие проводится Контртеррористическим центром Службы государственной безопасности.Кроме того, из домов задержанных были изъяты различные доказательства, подтверждающие их возможную связь с международной террористической организацией, отметили в СГБ.Расследование ведется по статье "Объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности" УК Грузии. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 17 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, служба госбезопасности грузии
происшествия, грузия, новости, служба госбезопасности грузии
Подозреваемые в связях с международной террористической организации задержаны в Грузии
10:49 20.02.2025 (обновлено: 11:04 20.02.2025)
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 17 лет
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Служба госбезопасности Грузии провела спецоперации одновременно в нескольких местах по всей стране, задержаны двое граждан Грузии, у которых изъяты боеприпасы и доказательства возможной причастности к международной террористической организации, сообщили в ведомстве.
Спецоперации были проведены в рамках контртеррористических операций. Следствие проводится Контртеррористическим центром Службы государственной безопасности.
"В ходе данных мероприятий были задержаны двое граждан Грузии, в чьих жилых помещениях были изъяты доказательства, имеющие значение для следствия, включая боеприпасы, различные электронные устройства, денежные средства и другие важные предметы", – сообщили в ведомстве.
Кроме того, из домов задержанных были изъяты различные доказательства, подтверждающие их возможную связь с международной террористической организацией, отметили в СГБ.
Расследование ведется по статье "Объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности" УК Грузии. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 17 лет.