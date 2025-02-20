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СВО: ликвидация "константинопольского мешка" и другие горячие точки

СВО: ликвидация "константинопольского мешка" и другие горячие точки

Sputnik Грузия

Запад слишком часто обманывал Россию в сфере важнейших межгосударственных договоренностей и гарантий безопасности 20.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-20T11:53+0400

2025-02-20T11:53+0400

2025-02-20T11:53+0400

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Поэтому растущая вероятность мирного урегулирования украинского конфликта дипломатическими усилиями РФ и США не остановит и не замедлит российское наступление в зоне СВО до закрепления "на земле" гарантированных результатов – демилитаризации и денацификации Украины.Российские войска с боями освобождают село Константинополь на западе Донбасса, а ранее ликвидировали "кураховский карман", он же "константинопольский мешок". На обширном пространстве между селами Дачное, Улаклы и Константинополь (протяженностью около 10 км с запада на восток) украинские войска в очередной раз оказались в окружении и были уничтожены (укрепрайоны разгромлены) из-за медийной "стратегии" Зеленского. Бегущие подразделения противника пытаются организовать передовой укрепрайон в пяти километрах западнее Константинополя, у села Богатырь. Сегодня можно смело прогнозировать формирование здесь еще одного "котла".Город Часов Яр остается раскаленной точкой напряжения в Донбассе из-за стратегической важности логистики ВСУ. Здесь российские войска методично уничтожают противника ударами авиации, артиллерии, дронов и создают предпосылки для полной блокады города. Взяли под контроль все высоты вокруг Часова Яра, получили оперативно-тактическое преимущество, расширили возможности артиллерии. Продвигаются на северном и южном флангах, а также – из центральных кварталов к западным окраинам города.В Харьковской области российские войска вплотную подошли к городу Купянску. Эффективно работают по позициям ВСУ артиллерией и беспилотниками. Успешно наступают с плацдарма на правом берегу реки Оскол. Киев не отрицает, что в районе Купянска сложилась безвыходная, "критическая ситуация". Однако худшее – впереди.Исторический урокПродолжаются российские комбинированные удары по объектам и логистике ВСУ, предприятиям украинского ВПК – в ночь на 19 февраля поражены объекты противника в Киеве, Чернигове, Одессе, Кременчуге, Староконстантинове Хмельницкой области. Немногим ранее ВС России "закрыли" производство ударных БПЛА и броневиков "Козак" в Святошинском районе Киева. Украинская военная разведка выступила с тревожным заявлением: "У России появились реактивные БПЛА, способные летать на скоростях до 600 км/час и поражать цели на расстоянии до 2500 км".Давление российских войск нарастает на всей линии фронта. По данным того же ГУР, Минобороны РФ формирует около 15 новых дивизий, и весна станет периодом ускорения СВО. Противник – в Киеве и на передовой – понимает, что не следует надеяться на остановку российского наступления из-за переговоров Москвы и Вашингтона об урегулировании украинского конфликта.Даже "локомотив европейской экономики" – Германия – в середине февраля смогла отправить ВСУ всего две гаубицы, две бронемашины разминирования, 500 ударных и разведывательных дронов, 50 тысяч артиллерийских снарядов – десятидневный запас для украинской артиллерии. Объективно, время Зеленского и его "деревянных солдат" – на исходе. Технологическая невозможность продолжения прокси-войны с Россией определяет необычное миролюбие новой администрации США, отчаяние НАТО и бандеровской Украины.Россия не "пересидела", а перевоевала коллективный Запад и победила. Вооруженные силы РФ за три года спецоперации уничтожили: сотни тысяч солдат и офицеров противника (включая многие тысячи натовских специалистов), а также 654 самолета, 283 вертолета, более 43890 БПЛА, 594 ЗРК, 21519 танков и других боевых бронемашин, свыше 23000 артиллерийских орудий и РСЗО. Сожжено практически все "железо", которое сумели собрать на планете для украинской прокси-армии члены НАТО и примкнувшие к ним "доноры" (всего более 50 стран-подельников).Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области – это суровый исторический урок всем, кто безрассудно надеялся или еще надеется "нанести стратегическое поражение России на поле боя". И, возможно, в обозримой перспективе – урок не последний.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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нато, минобороны рф, сша, киев, украина, аналитика, политика, россия