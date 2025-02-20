https://sputnik-georgia.ru/20250220/v-gruzii-uprazdnyat-byuro-publichnoy-sluzhby-292199001.html

В Грузии упразднят Бюро публичной службы

В Грузии упразднят Бюро публичной службы

Sputnik Грузия

Правительство в течение десяти дней со дня вступления закона в силу обязано создать ликвидационную комиссию 20.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении поддержал законопроект, который предусматривает упразднение Бюро публичной службы, юридического лица публичного права до 1 апреля 2025 года. Согласно проекту, функции и полномочия бюро будут переданы администрации правительства. Решение было принято правительством Грузии в целях рационализации управления и оптимизации расходов. Как заявил парламентский секретарь правительства Вахтанг Бачиашвили в ходе парламентских обсуждений, на сегодняшний день Бюро публичной службы вовлечено в процесс реформы публичного администрирования, который проводится в координации с администрацией правительства. Чтобы упразднить бюро, правительство в течение десяти дней со дня вступления закона в силу обязано создать ликвидационную комиссию. В рамках проекта сотрудникам, уволенным из бюро в связи с упразднением, будет предоставлена компенсация в размере одного месячного заработка. Бюро публичной службы было создано в октябре 2004 года. Его деятельность связана с реализацией единой государственной политики в сфере публичной службы, направленной на организацию процесса в соответствии с ценностями Евросоюза и принципами публичного управления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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