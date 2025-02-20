https://sputnik-georgia.ru/20250220/v-gruzii-uprazdnyat-byuro-publichnoy-sluzhby-292199001.html
В Грузии упразднят Бюро публичной службы
В Грузии упразднят Бюро публичной службы
Sputnik Грузия
Правительство в течение десяти дней со дня вступления закона в силу обязано создать ликвидационную комиссию 20.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении поддержал законопроект, который предусматривает упразднение Бюро публичной службы, юридического лица публичного права до 1 апреля 2025 года. Согласно проекту, функции и полномочия бюро будут переданы администрации правительства. Решение было принято правительством Грузии в целях рационализации управления и оптимизации расходов. Как заявил парламентский секретарь правительства Вахтанг Бачиашвили в ходе парламентских обсуждений, на сегодняшний день Бюро публичной службы вовлечено в процесс реформы публичного администрирования, который проводится в координации с администрацией правительства. Чтобы упразднить бюро, правительство в течение десяти дней со дня вступления закона в силу обязано создать ликвидационную комиссию. В рамках проекта сотрудникам, уволенным из бюро в связи с упразднением, будет предоставлена компенсация в размере одного месячного заработка. Бюро публичной службы было создано в октябре 2004 года. Его деятельность связана с реализацией единой государственной политики в сфере публичной службы, направленной на организацию процесса в соответствии с ценностями Евросоюза и принципами публичного управления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, правительство грузии, парламент грузии
грузия, новости, политика, правительство грузии, парламент грузии
В Грузии упразднят Бюро публичной службы
Правительство в течение десяти дней со дня вступления закона в силу обязано создать ликвидационную комиссию
ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении поддержал законопроект, который предусматривает упразднение Бюро публичной службы, юридического лица публичного права до 1 апреля 2025 года.
Согласно проекту, функции и полномочия бюро будут переданы администрации правительства. Решение было принято правительством Грузии в целях рационализации управления и оптимизации расходов.
Как заявил парламентский секретарь правительства Вахтанг Бачиашвили в ходе парламентских обсуждений, на сегодняшний день Бюро публичной службы вовлечено в процесс реформы публичного администрирования, который проводится в координации с администрацией правительства.
"В результате некоторого анализа было установлено, что функционирование бюро в форме юридического лица публичного права больше не является необходимым. Это связано как с оптимизацией расходов, а также с важным процессом, который подразумевает концепцию реформы публичной службы и ее непосредственное управление со стороны администрации правительства", – заявил Бачиашвили.
Чтобы упразднить бюро, правительство в течение десяти дней со дня вступления закона в силу обязано создать ликвидационную комиссию.
В рамках проекта сотрудникам, уволенным из бюро в связи с упразднением, будет предоставлена компенсация в размере одного месячного заработка.
Бюро публичной службы было создано в октябре 2004 года. Его деятельность связана с реализацией единой государственной политики в сфере публичной службы, направленной на организацию процесса в соответствии с ценностями Евросоюза и принципами публичного управления.