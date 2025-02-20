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Верхний Ларс сегодня: последние данные
Верхний Ларс сегодня: последние данные
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ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России 20.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Режим опасности схода лавин снят, и движение автотранспорта восстановлено на участке дороги, которая ведет в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. В частности, передвижение транспорта восстановлено на участке Млета-Гудаури дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Так, из-за сильного снегопада, гололеда, опасности схода лавин и сложных метеорологических условий движение всех видов транспорта временно ограничено на участке Гудаури (Поста) - Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, верхний ларс, гудаури
Верхний Ларс сегодня: последние данные
12:40 20.02.2025 (обновлено: 12:53 20.02.2025)
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России
ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Режим опасности схода лавин снят, и движение автотранспорта восстановлено на участке дороги, которая ведет в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
В частности, передвижение транспорта восстановлено на участке Млета-Гудаури дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
"Из-за лавиноопасности, интенсивного снегопада и сложных метеорологических условий на некоторых участках дорог по-прежнему сохраняется специальный режим движения", – говорится в сообщении департамента.
Так, из-за сильного снегопада, гололеда, опасности схода лавин и сложных метеорологических условий движение всех видов транспорта временно ограничено на участке Гудаури (Поста) - Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.