https://sputnik-georgia.ru/20250220/verkhniy-lars-segodnya-poslednie-dannye-292192581.html

Верхний Ларс сегодня: последние данные

Верхний Ларс сегодня: последние данные

Sputnik Грузия

ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России 20.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-20T12:40+0400

2025-02-20T12:40+0400

2025-02-20T12:53+0400

грузия

погода

новости

верхний ларс

гудаури

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/08/286195071_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_5710c835b6facbbf44d83643e362a871.jpg

ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Режим опасности схода лавин снят, и движение автотранспорта восстановлено на участке дороги, которая ведет в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. В частности, передвижение транспорта восстановлено на участке Млета-Гудаури дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Так, из-за сильного снегопада, гололеда, опасности схода лавин и сложных метеорологических условий движение всех видов транспорта временно ограничено на участке Гудаури (Поста) - Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

гудаури

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, погода, новости, верхний ларс, гудаури