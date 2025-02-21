https://sputnik-georgia.ru/20250221/gruziya-i-armeniya-planiruyut-otkryt-sovmestnyy-kpp-na-granitse-292195250.html

Грузия и Армения планируют открыть совместный КПП на границе

Грузия и Армения планируют открыть совместный КПП на границе

Sputnik Грузия

Собеседники также коснулись вопроса модернизации действующих пропускных пунктов на армяно-грузинской границе. 21.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-21T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Глава Комитета государственных доходов Армении Эдуард Абрамян и посол Грузии Георгий Шарвашидзе обсудили возможность создания совместного контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе, сообщил Sputnik Армения.Стороны также рассмотрели вопросы модернизации действующих КПП, улучшения системы обмена электронными данными между таможенными органами двух стран и ее полноценного запуска.Дополнительно был затронут вопрос транзита грузовиков с электронными пломбами через территорию Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, армения, грузино-армянские отношения, грузино-армянская граница