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Грузия и Армения планируют открыть совместный КПП на границе
Грузия и Армения планируют открыть совместный КПП на границе
Sputnik Грузия
Собеседники также коснулись вопроса модернизации действующих пропускных пунктов на армяно-грузинской границе. 21.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-21T10:52+0400
2025-02-21T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Глава Комитета государственных доходов Армении Эдуард Абрамян и посол Грузии Георгий Шарвашидзе обсудили возможность создания совместного контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе, сообщил Sputnik Армения.Стороны также рассмотрели вопросы модернизации действующих КПП, улучшения системы обмена электронными данными между таможенными органами двух стран и ее полноценного запуска.Дополнительно был затронут вопрос транзита грузовиков с электронными пломбами через территорию Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, армения, грузино-армянские отношения, грузино-армянская граница
грузия, новости, политика, армения, грузино-армянские отношения, грузино-армянская граница
Грузия и Армения планируют открыть совместный КПП на границе
Собеседники также коснулись вопроса модернизации действующих пропускных пунктов на армяно-грузинской границе.
ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik.
Глава Комитета государственных доходов Армении Эдуард Абрамян и посол Грузии Георгий Шарвашидзе обсудили возможность создания совместного контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе, сообщил Sputnik Армения
.
Стороны также рассмотрели вопросы модернизации действующих КПП, улучшения системы обмена электронными данными между таможенными органами двух стран и ее полноценного запуска.
Дополнительно был затронут вопрос транзита грузовиков с электронными пломбами через территорию Грузии.