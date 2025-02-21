https://sputnik-georgia.ru/20250221/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-292198762.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Sputnik Грузия

Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-21T09:01+0400

2025-02-21T09:01+0400

2025-02-21T09:01+0400

экономика

россия

грузия

новости

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

грузино-российские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259213358_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_7fc18b5f22dffce53a05a9c3e2347f4d.jpg

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2025 года вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 203,3 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за январь 2025 года составила 10,1%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 12,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 7,6 тысячи тонн картофеля, свежего или замороженного, более 3 тысяч тонн воды, в том числе, минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 2,6 тысячи тонн натурального виноградного вина, а также 1,1 тысячи тонн спиртных напитков. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе текущего года из соседней страны завезли 19,5 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 141,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 78,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 9,8 тысячи тонн, а также 1,7 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, россия, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения