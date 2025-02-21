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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-21T09:01+0400
2025-02-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2025 года вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 203,3 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за январь 2025 года составила 10,1%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 12,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 7,6 тысячи тонн картофеля, свежего или замороженного, более 3 тысяч тонн воды, в том числе, минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 2,6 тысячи тонн натурального виноградного вина, а также 1,1 тысячи тонн спиртных напитков. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе текущего года из соседней страны завезли 19,5 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 141,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 78,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 9,8 тысячи тонн, а также 1,7 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, россия, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
экономика, россия, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2025 года вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 203,3 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за январь 2025 года составила 10,1%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России, январь 2025 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
34,0
-18,2
Импот
169,2
14,0
Всего
203,3
6,9
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 12,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 7,6 тысячи тонн картофеля, свежего или замороженного, более 3 тысяч тонн воды, в том числе, минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 2,6 тысячи тонн натурального виноградного вина, а также 1,1 тысячи тонн спиртных напитков.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
6,9
-47,6
Минеральные воды
6,7
39,5
Спиртные напитки
5,1
-12,1
Картофель
2,9
-
Лимонад
2,5
-4,8
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе текущего года из соседней страны завезли 19,5 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 141,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 78,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 9,8 тысячи тонн, а также 1,7 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
55,4
49,1
Газ
37,9
12,4
Машины для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры
8,4
210 935
Изделия из стали
5,1
-65,9
Пшеница и меслин
4,7
-39,6
В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.