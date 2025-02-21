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Непогода создала проблемы на востоке Грузии
Непогода создала проблемы на востоке Грузии
Sputnik Грузия
Общественный транспорт не работает ни в одном районе региона Кахети 21.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-21T11:55+0400
2025-02-21T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Обильный снегопад создал проблемы жителям региона Кахети на востоке Грузии, часть жителей остались без подачи электроэнергии, введены ограничения для автомобилистов.Центральные дороги Телави расчищали от снега всю ночь, однако из-за непогоды работа общественного транспорта до сих пор приостановлена. Кроме того, обильные осадки также ограничили подачу электроэнергии в некоторых районах. Как сообщили в департаменте автодорог, из-за снегопада на участке 36-64 км (Верона-Телави) дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави разрешено движение только транспортных средств высокой проходимости (имеющих два и более ведущих моста), движение других видов транспорта временно ограничено. На месте мобилизованы соответствующие службы региона, дороги посыпают технической солью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, кахети, телави, непогода в грузии
грузия, погода, новости, кахети, телави, непогода в грузии
Непогода создала проблемы на востоке Грузии
11:55 21.02.2025 (обновлено: 12:14 21.02.2025)
Общественный транспорт не работает ни в одном районе региона Кахети
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Обильный снегопад создал проблемы жителям региона Кахети на востоке Грузии, часть жителей остались без подачи электроэнергии, введены ограничения для автомобилистов.
Центральные дороги Телави расчищали от снега всю ночь, однако из-за непогоды работа общественного транспорта до сих пор приостановлена.
Кроме того, обильные осадки также ограничили подачу электроэнергии в некоторых районах.
Как сообщили в департаменте автодорог, из-за снегопада на участке 36-64 км (Верона-Телави) дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави разрешено движение только транспортных средств высокой проходимости (имеющих два и более ведущих моста), движение других видов транспорта временно ограничено.
На месте мобилизованы соответствующие службы региона, дороги посыпают технической солью.