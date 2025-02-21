https://sputnik-georgia.ru/20250221/pogranichniki-zaderzhali-vosem-inostrantsev-na-granitse-gruzii-s-turtsiey-292209216.html

Пограничники задержали восемь иностранцев на границе Грузии с Турцией

Пограничники задержали восемь иностранцев на границе Грузии с Турцией

Sputnik Грузия

В случае подтверждения вины задержанным грозит до 5 лет лишения свободы 21.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-21T20:54+0400

2025-02-21T20:54+0400

2025-02-21T20:54+0400

грузия

происшествия

новости

турция

грузино-турецкая граница

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262036774_0:0:2726:1533_1920x0_80_0_0_ff03281e501d8630e57bd283824f9ddb.png

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции задержали восемь иностранцев по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, двое иностранных граждан в обход погранично-пропускного пункта незаконно пересекли государственную границу Грузии, перейдя из Турции. А шестеро обвиняемых пытались незаконно пересечь государственную границу Грузии в обход погранично-пропускного пункта и перейти в Турцию. Гражданство иностранцев не указывается. В случае подтверждения вины задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, турция, грузино-турецкая граница