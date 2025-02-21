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Пограничники задержали восемь иностранцев на границе Грузии с Турцией
Пограничники задержали восемь иностранцев на границе Грузии с Турцией
Sputnik Грузия
В случае подтверждения вины задержанным грозит до 5 лет лишения свободы 21.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции задержали восемь иностранцев по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, двое иностранных граждан в обход погранично-пропускного пункта незаконно пересекли государственную границу Грузии, перейдя из Турции. А шестеро обвиняемых пытались незаконно пересечь государственную границу Грузии в обход погранично-пропускного пункта и перейти в Турцию. Гражданство иностранцев не указывается. В случае подтверждения вины задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, турция, грузино-турецкая граница
грузия, происшествия, новости, турция, грузино-турецкая граница

Пограничники задержали восемь иностранцев на границе Грузии с Турцией

20:54 21.02.2025
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПограничники участвуют в учениях по задержанию нарушителей границы
Пограничники участвуют в учениях по задержанию нарушителей границы - Sputnik Грузия, 1920, 21.02.2025
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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В случае подтверждения вины задержанным грозит до 5 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции задержали восемь иностранцев по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, двое иностранных граждан в обход погранично-пропускного пункта незаконно пересекли государственную границу Грузии, перейдя из Турции.
А шестеро обвиняемых пытались незаконно пересечь государственную границу Грузии в обход погранично-пропускного пункта и перейти в Турцию. Гражданство иностранцев не указывается.
В случае подтверждения вины задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.
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