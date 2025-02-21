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Попытки революций и госпереворота – неудавшиеся затеи USAID в Грузии

Попытки революций и госпереворота – неудавшиеся затеи USAID в Грузии

Sputnik Грузия

Американская организация USAID, объявленная "преступной" новой администрацией Дональда Трампа, финансировала протестные действия и беспорядки в Грузии 21.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-21T16:50+0400

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В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста, которые продолжаются по сей день. Митингующие обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения.До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний.Как USAID через разные местные НПО подталкивала молодежь на "грузинский майдан", смотрите в эксклюзивном сюжете Sputnik Грузия.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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