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Попытки революций и госпереворота – неудавшиеся затеи USAID в Грузии
Попытки революций и госпереворота – неудавшиеся затеи USAID в Грузии
Sputnik Грузия
Американская организация USAID, объявленная "преступной" новой администрацией Дональда Трампа, финансировала протестные действия и беспорядки в Грузии 21.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-21T16:50+0400
2025-02-21T16:50+0400
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В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста, которые продолжаются по сей день. Митингующие обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения.До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний.Как USAID через разные местные НПО подталкивала молодежь на "грузинский майдан", смотрите в эксклюзивном сюжете Sputnik Грузия.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, дональд трамп, usaid, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, дональд трамп, usaid, видео
Попытки революций и госпереворота – неудавшиеся затеи USAID в Грузии
16:50 21.02.2025 (обновлено: 16:59 21.02.2025)
Американская организация USAID, объявленная "преступной" новой администрацией Дональда Трампа, финансировала протестные действия и беспорядки в Грузии
В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста, которые продолжаются по сей день. Митингующие обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения.
До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний.
Как USAID через разные местные НПО подталкивала молодежь на "грузинский майдан", смотрите в эксклюзивном сюжете Sputnik Грузия.