https://sputnik-georgia.ru/20250221/rossiya-globalnaya-derzhava-s-kotoroy-nado-schitatsya---gossekretar-rubio-292202455.html

Россия глобальная держава, с которой надо считаться – Госсекретарь Рубио

Россия глобальная держава, с которой надо считаться – Госсекретарь Рубио

Sputnik Грузия

Госсекретарь США Рубио считает, что нельзя отказываться от каналов коммуникаций со страной, которая является важным мировым игроком 21.02.2025, Sputnik Грузия

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госдепартамент сша

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Вашингтону необходимо поддерживать канал коммуникации с Москвой, поскольку Россия остается глобальной державой, имеющей влияние в ключевых регионах мира, заявил Госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости.По его словам, США должны поддерживать диалог с Москвой, несмотря на разногласия.Он подчеркнул, что дипломатические каналы важны не только для обсуждения глобальных вопросов, но и для решения конкретных ситуаций, таких, как вопросы безопасности и судьба задержанных американцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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россия, в мире, сша, вашингтон, москва, марко рубио, сергей лавров, госдепартамент сша