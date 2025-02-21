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Россия глобальная держава, с которой надо считаться – Госсекретарь Рубио
Россия глобальная держава, с которой надо считаться – Госсекретарь Рубио
Sputnik Грузия
Госсекретарь США Рубио считает, что нельзя отказываться от каналов коммуникаций со страной, которая является важным мировым игроком 21.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-21T11:08+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Вашингтону необходимо поддерживать канал коммуникации с Москвой, поскольку Россия остается глобальной державой, имеющей влияние в ключевых регионах мира, заявил Госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости.По его словам, США должны поддерживать диалог с Москвой, несмотря на разногласия.Он подчеркнул, что дипломатические каналы важны не только для обсуждения глобальных вопросов, но и для решения конкретных ситуаций, таких, как вопросы безопасности и судьба задержанных американцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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россия, в мире, сша, вашингтон, москва, марко рубио, сергей лавров, госдепартамент сша
россия, в мире, сша, вашингтон, москва, марко рубио, сергей лавров, госдепартамент сша
Россия глобальная держава, с которой надо считаться – Госсекретарь Рубио
11:08 21.02.2025 (обновлено: 11:17 21.02.2025)
Госсекретарь США Рубио считает, что нельзя отказываться от каналов коммуникаций со страной, которая является важным мировым игроком
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik.
Вашингтону необходимо поддерживать канал коммуникации с Москвой, поскольку Россия остается глобальной державой, имеющей влияние в ключевых регионах мира, заявил Госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости
.
"В конце концов, нравится нам это или нет, но Россия – это держава, глобальная держава. Они имеют влияние в Сирии, они вовлечены в Ближний Восток, даже в Западном полушарии, конечно же, в Европе. Нам необходимо иметь какую-то коммуникацию с ними", – заявил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж.
По его словам, США должны поддерживать диалог с Москвой, несмотря на разногласия.
"Нам необходимо иметь какой-то уровень коммуникации с ними. Первым шагом должно стать восстановление работы нашего посольства в Москве, которое сейчас едва функционирует", – отметил Рубио.
Он подчеркнул, что дипломатические каналы важны не только для обсуждения глобальных вопросов, но и для решения конкретных ситуаций, таких, как вопросы безопасности и судьба задержанных американцев.