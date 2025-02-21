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Снег, ветер и шторм на море – погода в Грузии ухудшится

Снег, ветер и шторм на море – погода в Грузии ухудшится

Sputnik Грузия

Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний 21.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-21T17:51+0400

2025-02-21T17:51+0400

2025-02-21T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Снег, местами сильный, а также ветер и шторм на море, ожидаются в Грузии 23-25 февраля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По прогнозу синоптиков, на море ожидается шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской равнине температура воздуха ночью опустится до -4, -6 градусов. В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач. Из-за сильного снегопада, плохой видимости, метелей, гололедицы и опасности схода лавин движение на некоторых участках дорог может быть ограничено. Кроме того, из-за низких температур на Колхидской равнине могут пострадать цитрусовые культуры, особенно лимоны. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии