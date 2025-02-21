https://sputnik-georgia.ru/20250221/trassy-mezhdunarodnogo-znacheniya-priznali-ofitsialno-strategicheskimi-obektami-292206853.html

Трассы международного значения признали официально стратегическими объектами

Трассы международного значения признали официально стратегическими объектами

Sputnik Грузия

Правительство Грузии утвердило список стратегических объектов в октябре 2024 года и теперь его расширило 21.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-21T16:48+0400

2025-02-21T16:48+0400

2025-02-21T16:58+0400

грузия

новости

политика

правительство грузии

акции протеста

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284796900_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_90406637a37cfd0ad1eabd75b37a5a73.jpg

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Правительство Грузии внесло трассы международного значения в список стратегических объектов, за штурм или блокировку которых, а также за их захват или блокировку с террористическими целями, предусмотрено уголовное наказание . Правительство Грузии утвердило список стратегических объектов в октябре 2024 года и теперь его расширило. Согласно постановлению, объектами стратегического и/или особого значения теперь считаются: Захват или блокирование учреждений телерадиовещания или связи, стратегических объектов или объектов особого значения, воспрепятствовавшие или могущие воспрепятствовать нормальной работе этих учреждений или объектов, караются в Грузии штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет. Однако при отягчающих обстоятельствах, в том числе совершении действия группой лиц, наказание будет в виде исправительных работ на срок до двух лет или лишения свободы на срок от двух до четырех лет. Захват или блокирование объектов стратегического или особого значения в террористических целях наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Деяния, повлекшие смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет или бессрочным лишением свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, правительство грузии, акции протеста