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Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси: последние данные
Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси: последние данные
Sputnik Грузия
В прошлом году объем рынка жилой недвижимости Тбилиси вырос на 7% по сравнению с 2023 годом 22.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-22T09:01+0400
2025-02-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в 2024 году вырос на 1% по сравнению с 2023 годом, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. В столице в 2024 году продано 40,3 тысячи квартир. Наибольшее количество квартир в прошлом году было продано в районах Диди Дигоми (7,9 тысячи), Сабуртало (6,4 тысячи) и Самгори (5,6 тысячи), а наименьшее – в районах Мтацминда (676), Вашлиджвари (765) и Чугурети (более 1 тысячи). Самые низкие цены – в районах Вашлиджвари (1 027 долларов за квадратный метр), Глдани (1 038), Диди Дигоми (1 042 доллара). В прошлом году объем рынка жилой недвижимости Тбилиси вырос на 7% по сравнению с 2023 годом – было продано квартир на $3,1 млн. По информации G&T, остальные основные характеристики рынка остались неизменными. Наибольшая доля продаж приходится на квартиры средней площади (51-80 м2) в связи с их доступностью и простотой сдачи в аренду. Кроме того, наблюдается снижение доли бюджетных квартир (<$1,000 м2), что связано с растущими ценами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость, недвижимость в тбилиси
грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость, недвижимость в тбилиси
Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси: последние данные
В прошлом году объем рынка жилой недвижимости Тбилиси вырос на 7% по сравнению с 2023 годом
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в 2024 году вырос на 1% по сравнению с 2023 годом, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart.
В столице в 2024 году продано 40,3 тысячи квартир.
Наибольшее количество квартир в прошлом году было продано в районах Диди Дигоми (7,9 тысячи), Сабуртало (6,4 тысячи) и Самгори (5,6 тысячи), а наименьшее – в районах Мтацминда (676), Вашлиджвари (765) и Чугурети (более 1 тысячи).
При этом самая высокая цена на квартиры – в районе Мтацминда (2 910 долларов за квадратный метр), далее следуют Ваке (2 478 долларов) и Чугурети (1 837 долларов).
Самые низкие цены – в районах Вашлиджвари (1 027 долларов за квадратный метр), Глдани (1 038), Диди Дигоми (1 042 доллара).
В прошлом году объем рынка жилой недвижимости Тбилиси вырос на 7% по сравнению с 2023 годом – было продано квартир на $3,1 млн.
По информации G&T, остальные основные характеристики рынка остались неизменными. Наибольшая доля продаж приходится на квартиры средней площади (51-80 м2) в связи с их доступностью и простотой сдачи в аренду. Кроме того, наблюдается снижение доли бюджетных квартир (<$1,000 м2), что связано с растущими ценами.