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Национальная академия наук Грузии готова сотрудничать с Грузинской ФНКА России
Национальная академия наук Грузии готова сотрудничать с Грузинской ФНКА России
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Глава Академии также отметил важную роль соотечественников, проживающих за пределами Грузии, в развитии грузинского государства 22.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Президент Национальной академии наук Грузии Роин Метревели предложил Федеральной Грузинской национально-культурной автономии (ФНКА) в России подписать меморандум о сотрудничестве. Глава Национальной академии наук Грузии также отметил важную роль соотечественников, проживающих за пределами Грузии, в развитии грузинского государства.Метревели пригласил для подписания меморандума президента Грузинской ФНКА России Давида Цецхладзе в Тбилиси. Цецхладзе обещал в ближайшее время дать ответ. Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России (ФГНКА) — единственное в России грузинское диаспорное объединение федерального уровня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузино-российские отношения, давид цецхладзе, тбилиси, грузия, новости, общество, россия, грузинская диаспора, грузинская диаспора россии
грузино-российские отношения, давид цецхладзе, тбилиси, грузия, новости, общество, россия, грузинская диаспора, грузинская диаспора россии
Национальная академия наук Грузии готова сотрудничать с Грузинской ФНКА России
Глава Академии также отметил важную роль соотечественников, проживающих за пределами Грузии, в развитии грузинского государства
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Президент Национальной академии наук Грузии Роин Метревели предложил Федеральной Грузинской национально-культурной автономии (ФНКА) в России подписать меморандум о сотрудничестве.
Глава Национальной академии наук Грузии также отметил важную роль соотечественников, проживающих за пределами Грузии, в развитии грузинского государства.
"В связи с этим Академия выработала концепцию взаимодействия представителей научных кругов, которую одобрили члены правительства Грузии", – говорится в письме.
Метревели пригласил для подписания меморандума президента Грузинской ФНКА России Давида Цецхладзе в Тбилиси.
Цецхладзе обещал в ближайшее время дать ответ.
"Письмо от президента Национальной академии наук Грузии Роина Метревели является очень важным для грузин России. В ближайшее время направлю ответное письмо в адрес главы академии", – сказал Цецхладзе.
Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России (ФГНКА) — единственное в России грузинское диаспорное объединение федерального уровня.