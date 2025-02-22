https://sputnik-georgia.ru/20250222/natsionalnaya-akademiya-nauk-gruzii-gotova-sotrudnichat-s-gruzinskoy-fnka-rossii-292217245.html

Национальная академия наук Грузии готова сотрудничать с Грузинской ФНКА России

Национальная академия наук Грузии готова сотрудничать с Грузинской ФНКА России

Sputnik Грузия

Глава Академии также отметил важную роль соотечественников, проживающих за пределами Грузии, в развитии грузинского государства 22.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-22T18:18+0400

2025-02-22T18:18+0400

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грузинская диаспора россии

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Президент Национальной академии наук Грузии Роин Метревели предложил Федеральной Грузинской национально-культурной автономии (ФНКА) в России подписать меморандум о сотрудничестве. Глава Национальной академии наук Грузии также отметил важную роль соотечественников, проживающих за пределами Грузии, в развитии грузинского государства.Метревели пригласил для подписания меморандума президента Грузинской ФНКА России Давида Цецхладзе в Тбилиси. Цецхладзе обещал в ближайшее время дать ответ. Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России (ФГНКА) — единственное в России грузинское диаспорное объединение федерального уровня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузино-российские отношения, давид цецхладзе, тбилиси, грузия, новости, общество, россия, грузинская диаспора, грузинская диаспора россии