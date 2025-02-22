https://sputnik-georgia.ru/20250222/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-predstavlena-k-gosudarstvennom-nagradam-292215643.html
Сборная Грузии по баскетболу представлена к государственном наградам
Сборная Грузии по баскетболу представлена к государственном наградам
Sputnik Грузия
Грузинская команда получила путевку на "Евробаскет 2025" обыграв сборную Дании 22.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-22T15:15+0400
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2025-02-22T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил национальную сборную по баскетболу к Ордену Чести и к Ордену Сияния за выход на чемпионат мира и чемпионат Европы. К Ордену Чести представлены как спортсмены, так и тренеры, и руководство Федерации баскетбола Грузии. Кроме того, к Ордену Сияния представлены баскетболисты Георгий Шермадини и Торнике Шенгелия. Сборная Грузии получила путевку на "Евробаскет 2025" обыграв сборную Дании со счетом 62:60 в матче пятого тура отборочного турнира в Тбилиси. Чемпионат Европы по баскетболу 2025 года пройдет в четырех странах – Финляндии, Кипре, Польше и Латвии. Жеребьевка финального этапа чемпионата состоится в Риге 27 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат европы по баскетболу, сборная грузии по баскетболу, торнике шенгелия, ираклий кобахидзе, георгий шермадини, финляндия, тбилиси, дания, спорт, грузия, новости
баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат европы по баскетболу, сборная грузии по баскетболу, торнике шенгелия, ираклий кобахидзе, георгий шермадини, финляндия, тбилиси, дания, спорт, грузия, новости
Сборная Грузии по баскетболу представлена к государственном наградам
Грузинская команда получила путевку на "Евробаскет 2025" обыграв сборную Дании
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил национальную сборную по баскетболу к Ордену Чести и к Ордену Сияния за выход на чемпионат мира и чемпионат Европы.
К Ордену Чести представлены как спортсмены, так и тренеры, и руководство Федерации баскетбола Грузии.
Кроме того, к Ордену Сияния представлены баскетболисты Георгий Шермадини и Торнике Шенгелия.
Сборная Грузии получила путевку на "Евробаскет 2025" обыграв сборную Дании со счетом 62:60 в матче пятого тура отборочного турнира в Тбилиси.
Чемпионат Европы по баскетболу 2025 года пройдет в четырех странах – Финляндии, Кипре, Польше и Латвии. Жеребьевка финального этапа чемпионата состоится в Риге 27 марта.