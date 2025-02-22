Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250222/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-predstavlena-k-gosudarstvennom-nagradam-292215643.html
Сборная Грузии по баскетболу представлена к государственном наградам
Сборная Грузии по баскетболу представлена к государственном наградам
Sputnik Грузия
Грузинская команда получила путевку на "Евробаскет 2025" обыграв сборную Дании 22.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-22T15:15+0400
2025-02-22T15:15+0400
баскетбол
новости грузинского баскетбола
чемпионат европы по баскетболу
сборная грузии по баскетболу
торнике шенгелия
ираклий кобахидзе
георгий шермадини
финляндия
тбилиси
дания
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/16/292215433_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_14c373acf363e71ac3044ad21ed8bcd6.jpg
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил национальную сборную по баскетболу к Ордену Чести и к Ордену Сияния за выход на чемпионат мира и чемпионат Европы. К Ордену Чести представлены как спортсмены, так и тренеры, и руководство Федерации баскетбола Грузии. Кроме того, к Ордену Сияния представлены баскетболисты Георгий Шермадини и Торнике Шенгелия. Сборная Грузии получила путевку на "Евробаскет 2025" обыграв сборную Дании со счетом 62:60 в матче пятого тура отборочного турнира в Тбилиси. Чемпионат Европы по баскетболу 2025 года пройдет в четырех странах – Финляндии, Кипре, Польше и Латвии. Жеребьевка финального этапа чемпионата состоится в Риге 27 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
финляндия
тбилиси
дания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/16/292215433_106:0:1386:960_1920x0_80_0_0_7c1b5377211ee55a7aba83f971756258.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат европы по баскетболу, сборная грузии по баскетболу, торнике шенгелия, ираклий кобахидзе, георгий шермадини, финляндия, тбилиси, дания, спорт, грузия, новости
баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат европы по баскетболу, сборная грузии по баскетболу, торнике шенгелия, ираклий кобахидзе, георгий шермадини, финляндия, тбилиси, дания, спорт, грузия, новости

Сборная Грузии по баскетболу представлена к государственном наградам

15:15 22.02.2025
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу обыграла Данию и в шестой раз подряд сыграет на Евробаскете-2025
Сборная Грузии по баскетболу обыграла Данию и в шестой раз подряд сыграет на Евробаскете-2025 - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2025
© Georgian Basketball Federation
Подписаться
Грузинская команда получила путевку на "Евробаскет 2025" обыграв сборную Дании
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил национальную сборную по баскетболу к Ордену Чести и к Ордену Сияния за выход на чемпионат мира и чемпионат Европы.
К Ордену Чести представлены как спортсмены, так и тренеры, и руководство Федерации баскетбола Грузии.
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу в шестой раз подряд сыграет на Евробаскете-2025
Сборная Грузии по баскетболу в шестой раз подряд сыграет на Евробаскете-2025 - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2025
Сборная Грузии по баскетболу в шестой раз подряд сыграет на Евробаскете-2025
© Georgian Basketball Federation
Кроме того, к Ордену Сияния представлены баскетболисты Георгий Шермадини и Торнике Шенгелия.
Сборная Грузии получила путевку на "Евробаскет 2025" обыграв сборную Дании со счетом 62:60 в матче пятого тура отборочного турнира в Тбилиси.
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу в шестой раз подряд сыграет на Евробаскете-2025
Сборная Грузии по баскетболу в шестой раз подряд сыграет на Евробаскете-2025 - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2025
Сборная Грузии по баскетболу в шестой раз подряд сыграет на Евробаскете-2025
© Georgian Basketball Federation
Чемпионат Европы по баскетболу 2025 года пройдет в четырех странах – Финляндии, Кипре, Польше и Латвии. Жеребьевка финального этапа чемпионата состоится в Риге 27 марта.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0