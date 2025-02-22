https://sputnik-georgia.ru/20250222/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-predstavlena-k-gosudarstvennom-nagradam-292215643.html

Сборная Грузии по баскетболу представлена к государственном наградам

Сборная Грузии по баскетболу представлена к государственном наградам

Sputnik Грузия

Грузинская команда получила путевку на "Евробаскет 2025" обыграв сборную Дании 22.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-22T15:15+0400

2025-02-22T15:15+0400

2025-02-22T15:15+0400

баскетбол

новости грузинского баскетбола

чемпионат европы по баскетболу

сборная грузии по баскетболу

торнике шенгелия

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил национальную сборную по баскетболу к Ордену Чести и к Ордену Сияния за выход на чемпионат мира и чемпионат Европы. К Ордену Чести представлены как спортсмены, так и тренеры, и руководство Федерации баскетбола Грузии. Кроме того, к Ордену Сияния представлены баскетболисты Георгий Шермадини и Торнике Шенгелия. Сборная Грузии получила путевку на "Евробаскет 2025" обыграв сборную Дании со счетом 62:60 в матче пятого тура отборочного турнира в Тбилиси. Чемпионат Европы по баскетболу 2025 года пройдет в четырех странах – Финляндии, Кипре, Польше и Латвии. Жеребьевка финального этапа чемпионата состоится в Риге 27 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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