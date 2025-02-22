https://sputnik-georgia.ru/20250222/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-v-shestoy-raz-podryad-sygraet-na-evrobaskete-2025-292214158.html

Сборная Грузии по баскетболу в шестой раз подряд сыграет на Евробаскете-2025

Сборная Грузии по баскетболу в шестой раз подряд сыграет на Евробаскете-2025

Sputnik Грузия

Чемпионат Европы по баскетболу 2025 года пройдет в Финляндии, Кипре, Польше и Латвии 22.02.2025, Sputnik Грузия

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сборная грузии по баскетболу

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Свою путевку грузинская сборная завоевала благодаря победе над Данией (62:60) в матче пятого тура отборочного турнира Евробаскета-2025 – матч прошел накануне в Тбилиси.Это будет шестое подряд участие Грузии в Евробаскете. Грузинские спортсмены впервые выступили на континентальном чемпионате 2011 года в Литве, где заняли 12-е место, что является их лучшим результатом на сегодняшний день.Чемпионат Европы по баскетболу 2025 года пройдет в четырех странах – Финляндии, Кипре, Польше и Латвии. Жеребьевка финального этапа конкурса состоится в Риге 27 марта. Грузия проведет заключительный матч отборочного тура Евробаскета 24 февраля против сборной Сербии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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