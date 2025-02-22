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Снегопад в Грузии: отменена часть поездов

Снегопад в Грузии: отменена часть поездов

Sputnik Грузия

В Грузии 23-25 февраля ожидается ухудшение погоды в западной части страны 22.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-22T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Снегопад в Грузии создал проблемы для железнодорожного сообщения на западе страны – отменены рейсы на выходные, говорится в сообщении "Грузинской железной дороги". В частности, из-за снегопада принято решение отменить запланированные рейсы на 22 и 23 февраля по следующим направлениям: Озургети-Тбилиси, Батуми-Озургети, Риони-Кутаиси-Риони. Остальные рейсы отправятся по расписанию. В Грузии 23-25 февраля ожидается ухудшение погоды в западной части страны. По прогнозу синоптиков, на море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской равнине температура воздуха ночью опустится до -4, -6 градусов. В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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непогода в грузии, новости, грузия, погода, тбилиси, грузинская железная дорога