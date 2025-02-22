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Спасибо за игру – президент Грузии поздравил баскетболистов с победой
Спасибо за игру – президент Грузии поздравил баскетболистов с победой
Sputnik Грузия
Грузия проведет заключительный матч отборочного тура Евробаскета 24 февраля против сборной Сербии 22.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-22T13:13+0400
2025-02-22T13:13+0400
2025-02-22T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил сборную Грузии по баскетболу с выходом на чемпионат Европы. Сборная Грузии получила путевку на "Евробаскет 2025", обыграв сборную Дании со счетом 62:60 в матче пятого тура отборочного турнира в Тбилиси. "Спасибо нашим ребятам за великолепную игру, борьбу и радость, которую они сегодня принесли каждому грузинскому болельщику своей победой. Желаю им удачи в предстоящих матчах! " – написал Кавелашвили. Чемпионат Европы по баскетболу 2025 года пройдет в четырех странах – Финляндии, Кипре, Польше и Латвии. Жеребьевка финального этапа чемпионата состоится в Риге 27 марта. Грузия проведет заключительный матч отборочного тура Евробаскета 24 февраля против сборной Сербии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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михаил кавелашвили, сербия, тбилиси, дания, новости, грузия, спорт, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
михаил кавелашвили, сербия, тбилиси, дания, новости, грузия, спорт, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
Спасибо за игру – президент Грузии поздравил баскетболистов с победой
Грузия проведет заключительный матч отборочного тура Евробаскета 24 февраля против сборной Сербии
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил сборную Грузии по баскетболу с выходом на чемпионат Европы.
Сборная Грузии получила путевку на "Евробаскет 2025", обыграв сборную Дании со счетом 62:60 в матче пятого тура отборочного турнира в Тбилиси.
"Спасибо нашим ребятам за великолепную игру, борьбу и радость, которую они сегодня принесли каждому грузинскому болельщику своей победой. Желаю им удачи в предстоящих матчах! " – написал Кавелашвили.
Чемпионат Европы по баскетболу 2025 года пройдет в четырех странах – Финляндии, Кипре, Польше и Латвии. Жеребьевка финального этапа чемпионата состоится в Риге 27 марта.
Грузия проведет заключительный матч отборочного тура Евробаскета 24 февраля против сборной Сербии.