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Спасибо за игру – президент Грузии поздравил баскетболистов с победой

Спасибо за игру – президент Грузии поздравил баскетболистов с победой

Sputnik Грузия

Грузия проведет заключительный матч отборочного тура Евробаскета 24 февраля против сборной Сербии 22.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-22T13:13+0400

2025-02-22T13:13+0400

2025-02-22T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил сборную Грузии по баскетболу с выходом на чемпионат Европы. Сборная Грузии получила путевку на "Евробаскет 2025", обыграв сборную Дании со счетом 62:60 в матче пятого тура отборочного турнира в Тбилиси. "Спасибо нашим ребятам за великолепную игру, борьбу и радость, которую они сегодня принесли каждому грузинскому болельщику своей победой. Желаю им удачи в предстоящих матчах! " – написал Кавелашвили. Чемпионат Европы по баскетболу 2025 года пройдет в четырех странах – Финляндии, Кипре, Польше и Латвии. Жеребьевка финального этапа чемпионата состоится в Риге 27 марта. Грузия проведет заключительный матч отборочного тура Евробаскета 24 февраля против сборной Сербии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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