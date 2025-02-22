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Тбилиси и Атырау свяжет прямой рейс

Тбилиси и Атырау свяжет прямой рейс

Sputnik Грузия

В настоящее время авиаперевозки между городами Грузии и Казахстана осуществляют авиакомпании Air Astana, FlyArystan и SCAT 22.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-22T16:16+0400

2025-02-22T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Казахстанская национальная авиакомпания Air Astana начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Атырау в Тбилиси с 27 мая 2025 года, сообщается на сайте авиаперевозчика. Полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям на самолетах типа Airbus. Продолжительность полета в одну сторону составит 1 час 50 мин. В настоящее время авиаперевозки между городами Грузии и Казахстана осуществляют авиакомпании Air Astana, FlyArystan и SCAT. В октябре 2024 года авиационные власти Грузии и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании по воздушному сообщению, который позволит грузинским авиаперевозчикам летать дополнительно в 12 городов Казахстана. Как ранее заявил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили, достигнутое соглашение улучшит доступ грузинских авиакомпаний на авиационный рынок Казахстана и будет способствовать дальнейшему росту авиаперевозок между двумя странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, казахстан, агентство гражданской авиации, алматы, авиасообщение в грузии