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Тбилиси и Атырау свяжет прямой рейс
Тбилиси и Атырау свяжет прямой рейс
Sputnik Грузия
В настоящее время авиаперевозки между городами Грузии и Казахстана осуществляют авиакомпании Air Astana, FlyArystan и SCAT 22.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-22T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Казахстанская национальная авиакомпания Air Astana начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Атырау в Тбилиси с 27 мая 2025 года, сообщается на сайте авиаперевозчика. Полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям на самолетах типа Airbus. Продолжительность полета в одну сторону составит 1 час 50 мин. В настоящее время авиаперевозки между городами Грузии и Казахстана осуществляют авиакомпании Air Astana, FlyArystan и SCAT. В октябре 2024 года авиационные власти Грузии и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании по воздушному сообщению, который позволит грузинским авиаперевозчикам летать дополнительно в 12 городов Казахстана. Как ранее заявил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили, достигнутое соглашение улучшит доступ грузинских авиакомпаний на авиационный рынок Казахстана и будет способствовать дальнейшему росту авиаперевозок между двумя странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, казахстан, агентство гражданской авиации, алматы, авиасообщение в грузии
грузия, новости, экономика, казахстан, агентство гражданской авиации, алматы, авиасообщение в грузии
Тбилиси и Атырау свяжет прямой рейс
В настоящее время авиаперевозки между городами Грузии и Казахстана осуществляют авиакомпании Air Astana, FlyArystan и SCAT
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Казахстанская национальная авиакомпания Air Astana начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Атырау в Тбилиси с 27 мая 2025 года, сообщается на сайте авиаперевозчика.
Полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям на самолетах типа Airbus. Продолжительность полета в одну сторону составит 1 час 50 мин.
С запуском нового маршрута количество рейсов в Тбилиси увеличится до 15 в неделю. Полеты будут выполняться из трех городов Казахстана: Алматы, Астаны и Атырау. Казахстанцы могут находиться в Грузии без визы до одного года, а грузинам в Казахстан виза не нужна.
В настоящее время авиаперевозки между городами Грузии и Казахстана осуществляют авиакомпании Air Astana, FlyArystan и SCAT.
В октябре 2024 года авиационные власти Грузии и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании по воздушному сообщению, который позволит грузинским авиаперевозчикам летать дополнительно в 12 городов Казахстана.
Как ранее заявил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили, достигнутое соглашение улучшит доступ грузинских авиакомпаний на авиационный рынок Казахстана и будет способствовать дальнейшему росту авиаперевозок между двумя странами.