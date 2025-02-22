https://sputnik-georgia.ru/20250222/ubiystvo-v-tbilisi--zaderzhany-tri-cheloveka-292214513.html

Убийство в Тбилиси – задержаны три человека

Убийство в Тбилиси – задержаны три человека

Sputnik Грузия

Полиция установила, что парня искали уже два дня 22.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-22T17:17+0400

2025-02-22T17:17+0400

2025-02-22T17:17+0400

происшествия

убийство

тбилиси

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24721/19/247211977_0:198:3000:1886_1920x0_80_0_0_9c01b871fae4890d8945d27aa83da254.jpg

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Двадцатилетний парень был обнаружен мертвым в доме района Ортачала в Тбилиси, по делу задержаны три человека, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, тело обнаружила мать одного из задержанных в своей квартире и вызвала полицию. Полиция установила, что парня искали уже два дня, а убит он был в той квартире во время ссоры со сверстниками, которые скрылись с места происшествия. На данный момент по делу об умышленном убийстве и несообщении о преступлении задержаны три человека. Других подробностей дела не сообщается. Однако, по данным "ТВ Пирвели", кровавая разборка, скорее всего, связана с вымогательством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, убийство, тбилиси, грузия, новости