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Убийство в Тбилиси – задержаны три человека
Убийство в Тбилиси – задержаны три человека
Sputnik Грузия
Полиция установила, что парня искали уже два дня 22.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-22T17:17+0400
2025-02-22T17:17+0400
2025-02-22T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Двадцатилетний парень был обнаружен мертвым в доме района Ортачала в Тбилиси, по делу задержаны три человека, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, тело обнаружила мать одного из задержанных в своей квартире и вызвала полицию. Полиция установила, что парня искали уже два дня, а убит он был в той квартире во время ссоры со сверстниками, которые скрылись с места происшествия. На данный момент по делу об умышленном убийстве и несообщении о преступлении задержаны три человека. Других подробностей дела не сообщается. Однако, по данным "ТВ Пирвели", кровавая разборка, скорее всего, связана с вымогательством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, убийство, тбилиси, грузия, новости
происшествия, убийство, тбилиси, грузия, новости
Убийство в Тбилиси – задержаны три человека
Полиция установила, что парня искали уже два дня
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Двадцатилетний парень был обнаружен мертвым в доме района Ортачала в Тбилиси, по делу задержаны три человека, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По данным телеканала, тело обнаружила мать одного из задержанных в своей квартире и вызвала полицию.
Полиция установила, что парня искали уже два дня, а убит он был в той квартире во время ссоры со сверстниками, которые скрылись с места происшествия.
На данный момент по делу об умышленном убийстве и несообщении о преступлении задержаны три человека.
Других подробностей дела не сообщается. Однако, по данным
"ТВ Пирвели", кровавая разборка, скорее всего, связана с вымогательством.