https://sputnik-georgia.ru/20250222/zhelayuschie-voyny-sily-proyavili-sebya--prezident-gruzii-292217582.html
Желающие войны силы проявили себя – президент Грузии
Желающие войны силы проявили себя – президент Грузии
Sputnik Грузия
Представители "глубинного государства" призывали Грузию участвовать в войне, напомнил Кавелашвили 22.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-22T19:19+0400
2025-02-22T19:19+0400
2025-02-22T19:19+0400
грузия
новости
политика
великобритания
украина
сша
дональд трамп
михаил кавелашвили
бидзина иванишвили
usaid
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1b/291898164_0:101:927:622_1920x0_80_0_0_022a02137920dfeb2f19409fff5a1b2f.jpg
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Действия администрации президента США Дональда Трампа выявили силы, заинтересованные в войне, заявил грузинский президент Михаил Кавелашвили. Одной из главных задач в администрации Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку государственных служащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID объявлено "преступной организацией", и теперь идет проверка его финансов. "Под реальностью того, что есть сегодня с глобальной точки зрения, я имею в виду действия администрации Дональда Трампа, выявлены конкретные силы, заинтересованные в войне. Мы постоянно твердим о Deep State, которую мы назвали "глобальной партией войны", в чьих интересах было продлить эту войну как можно дольше. Мы говорили об этом с самого начала, и теперь об этом говорит администрация Трампа", – сказал Кавелашвили.По словам Кавелашвили, представители "глубинного государства" призывали Грузию участвовать в войне, просили присоединиться к санкциям, направить добровольцев и оружие на Украину. Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
великобритания
украина
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1b/291898164_0:14:927:709_1920x0_80_0_0_8e919be3ca8585372ac460faeb8c87c1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, великобритания, украина, сша, дональд трамп, михаил кавелашвили, бидзина иванишвили, usaid
грузия, новости, политика, великобритания, украина, сша, дональд трамп, михаил кавелашвили, бидзина иванишвили, usaid
Желающие войны силы проявили себя – президент Грузии
Представители "глубинного государства" призывали Грузию участвовать в войне, напомнил Кавелашвили
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Действия администрации президента США Дональда Трампа выявили силы, заинтересованные в войне, заявил грузинский президент Михаил Кавелашвили.
Одной из главных задач в администрации Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку государственных служащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID объявлено "преступной организацией", и теперь идет проверка его финансов.
"Под реальностью того, что есть сегодня с глобальной точки зрения, я имею в виду действия администрации Дональда Трампа, выявлены конкретные силы, заинтересованные в войне. Мы постоянно твердим о Deep State, которую мы назвали "глобальной партией войны", в чьих интересах было продлить эту войну как можно дольше. Мы говорили об этом с самого начала, и теперь об этом говорит администрация Трампа", – сказал Кавелашвили.
По словам Кавелашвили, представители "глубинного государства" призывали Грузию участвовать в войне, просили присоединиться к санкциям, направить добровольцев и оружие на Украину.
Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России