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Желающие войны силы проявили себя – президент Грузии

Желающие войны силы проявили себя – президент Грузии

Sputnik Грузия

Представители "глубинного государства" призывали Грузию участвовать в войне, напомнил Кавелашвили 22.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-22T19:19+0400

2025-02-22T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Действия администрации президента США Дональда Трампа выявили силы, заинтересованные в войне, заявил грузинский президент Михаил Кавелашвили. Одной из главных задач в администрации Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку государственных служащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID объявлено "преступной организацией", и теперь идет проверка его финансов. "Под реальностью того, что есть сегодня с глобальной точки зрения, я имею в виду действия администрации Дональда Трампа, выявлены конкретные силы, заинтересованные в войне. Мы постоянно твердим о Deep State, которую мы назвали "глобальной партией войны", в чьих интересах было продлить эту войну как можно дольше. Мы говорили об этом с самого начала, и теперь об этом говорит администрация Трампа", – сказал Кавелашвили.По словам Кавелашвили, представители "глубинного государства" призывали Грузию участвовать в войне, просили присоединиться к санкциям, направить добровольцев и оружие на Украину. Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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