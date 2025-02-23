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Администрация президента Грузии уличила оппозиционный телеканал во лжи
Администрация президента Грузии уличила оппозиционный телеканал во лжи
Sputnik Грузия
Президент стал объектом критики со стороны части оппозиции и НПО после помилования 613 осужденных в связи с праздником Крещения Господня 23.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-23T20:11+0400
2025-02-23T20:11+0400
2025-02-23T20:38+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Подозреваемый в убийстве жителя Тбилиси молодой мужчина не был помилован в январе президентом Михаилом Кавелашвили, следовательно, распространенная телеканалом "ТВ Пирвели" информация не соответствует действительности, говорится в заявлении администрации президента Грузии. О том, что подозреваемый в убийстве 23-летнего жителя Тбилиси Георгий Папашвили вышел на свободу после массового помилования президента Кавелашвили в январе этого года, сообщил оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели". Как отметили в администрации главы государства, распространенная информация не соответствует действительности и напрямую направлена на введение общества в заблуждение, а также целенаправленную дискредитацию президента. "Мы призываем вышеупомянутую телекомпанию исправить ошибку и воздержаться от распространения ложной информации", – говорится в заявлении. Президент Кавелашвили стал объектом критики со стороны части оппозиции и НПО после помилования 19 января 613 осужденных в связи с праздником Крещения Господня. Оппоненты считают, что отведенного времени не было достаточно для детального и полноценного изучения подобного количества дел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, политика, михаил кавелашвили, амнистия
грузия, новости, общество, политика, михаил кавелашвили, амнистия
Администрация президента Грузии уличила оппозиционный телеканал во лжи
20:11 23.02.2025 (обновлено: 20:38 23.02.2025)
Президент стал объектом критики со стороны части оппозиции и НПО после помилования 613 осужденных в связи с праздником Крещения Господня
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Подозреваемый в убийстве жителя Тбилиси молодой мужчина не был помилован в январе президентом Михаилом Кавелашвили, следовательно, распространенная телеканалом "ТВ Пирвели" информация не соответствует действительности, говорится в заявлении администрации президента Грузии.
О том, что подозреваемый в убийстве 23-летнего жителя Тбилиси Георгий Папашвили вышел на свободу после массового помилования президента Кавелашвили в январе этого года, сообщил оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели".
"Информация о том, что подозреваемый в убийстве 23-летнего молодого человека вышел из тюрьмы в результате помилования президента Михаила Кавелашвили, не соответствует действительности", – говорится в заявлении администрации президента Грузии.
Как отметили в администрации главы государства, распространенная информация не соответствует действительности и напрямую направлена на введение общества в заблуждение, а также целенаправленную дискредитацию президента.
"Мы призываем вышеупомянутую телекомпанию исправить ошибку и воздержаться от распространения ложной информации", – говорится в заявлении.
Президент Кавелашвили стал объектом критики со стороны части оппозиции и НПО после помилования 19 января 613 осужденных в связи с праздником Крещения Господня. Оппоненты считают, что отведенного времени не было достаточно для детального и полноценного изучения подобного количества дел.