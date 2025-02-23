https://sputnik-georgia.ru/20250223/administratsiya-prezidenta-gruzii-ulichila-oppozitsionnyy-telekanal-vo-lzhi-292224607.html

Администрация президента Грузии уличила оппозиционный телеканал во лжи

Администрация президента Грузии уличила оппозиционный телеканал во лжи

Sputnik Грузия

Президент стал объектом критики со стороны части оппозиции и НПО после помилования 613 осужденных в связи с праздником Крещения Господня 23.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-23T20:11+0400

2025-02-23T20:11+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Подозреваемый в убийстве жителя Тбилиси молодой мужчина не был помилован в январе президентом Михаилом Кавелашвили, следовательно, распространенная телеканалом "ТВ Пирвели" информация не соответствует действительности, говорится в заявлении администрации президента Грузии. О том, что подозреваемый в убийстве 23-летнего жителя Тбилиси Георгий Папашвили вышел на свободу после массового помилования президента Кавелашвили в январе этого года, сообщил оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели". Как отметили в администрации главы государства, распространенная информация не соответствует действительности и напрямую направлена на введение общества в заблуждение, а также целенаправленную дискредитацию президента. "Мы призываем вышеупомянутую телекомпанию исправить ошибку и воздержаться от распространения ложной информации", – говорится в заявлении. Президент Кавелашвили стал объектом критики со стороны части оппозиции и НПО после помилования 19 января 613 осужденных в связи с праздником Крещения Господня. Оппоненты считают, что отведенного времени не было достаточно для детального и полноценного изучения подобного количества дел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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